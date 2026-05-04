https://sputnik-georgia.ru/20260504/kak-abr-otsenivaet-makroekonomiku-gruzii-298436026.html

Как АБР оценивает макроэкономику Грузии

Как АБР оценивает макроэкономику Грузии

Sputnik Грузия

Представитель АБР оценила монетарную и регуляторную политику Нацанка Грузии как устойчивую и последовательную 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T22:37+0400

2026-05-04T22:37+0400

2026-05-04T23:27+0400

экономика

грузия

новости

азиатский банк развития (абр)

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24030/82/240308209_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_967ca1c5e06033b253466a408c5bfd55.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Накопление валютных резервов Национальным банком Грузии защищает экономику страны от внешних шоков, заявила Лесли Берман Лам, директор представительства Азиатского банка развития (АБР) в Грузии. По данным Нацбанка Грузии, официальные международные резервы в марте 2026 года увеличились на 46,5% в годовом исчислении и составили 6,3 млрд долларов. Однако по сравнению с предыдущим месяцем резервы в марте сократились на 5,2% (-343,4 млн долларов США). Представитель АБР оценила монетарную и регуляторную политику Нацанка Грузии как устойчивую и последовательную. По ее словам, негативные риски вновь остаются высокими, особенно из-за уязвимости Грузии к глобальным и региональным потрясениям, сохраняющегося внешнего ценового давления и высокого уровня долларизации. Что касается финансового сектора, то по мнению представителя АБР, банковский сектор Грузии остается устойчивым. Эффективная дедолларизация и макропруденциальные меры, реализованные Национальным банком Грузии, способствовали снижению валютных кредитных рисков и чрезмерной задолженности. В то же время, по ее словам, система была укреплена за счет внедрения механизма страхования вкладов и создания фонда урегулирования кризисов, что повышает стабильность и возможности банковского сектора по управлению кризисами. "Высокая достаточность капитала, высокая рентабельность и низкий уровень проблемных кредитов отражают прочные фундаментальные основы финансового сектора", — заявила директор представительства АБР в Грузии. Кроме того, отвечая на вопрос об оценке АБР фискальной структуры Грузии и устойчивости государственного долга, представитель банка отметила, что поддержание фискальной дисциплины останется важным, учитывая высокий уровень внешней неопределенности. По ее словам, фискальная рамка Грузии является осмотрительной и заслуживающей доверия, а развитие последнего периода отражает сохранение фискальной дисциплины и эффективное управление государственными финансами. "Фискальный дефицит снизился до 1,2% ВВП в 2025 году благодаря активной мобилизации доходов и более умеренному росту расходов. В то же время государственный долг снизился до уровня ниже 35% ВВП, что значительно ниже широко используемого критерия предусмотрительности", - сказала она. АБР и Грузия Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма кредитов, грантов и технической помощи АБР, выданных Грузии, составляет до 6 миллиардов долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр)