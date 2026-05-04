Как АБР оценивает макроэкономику Грузии
22:37 04.05.2026 (обновлено: 23:27 04.05.2026)
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia Азиатский Банк Развития (АБР)
Представитель АБР оценила монетарную и регуляторную политику Нацанка Грузии как устойчивую и последовательную
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Накопление валютных резервов Национальным банком Грузии защищает экономику страны от внешних шоков, заявила Лесли Берман Лам, директор представительства Азиатского банка развития (АБР) в Грузии.
По данным Нацбанка Грузии, официальные международные резервы в марте 2026 года увеличились на 46,5% в годовом исчислении и составили 6,3 млрд долларов. Однако по сравнению с предыдущим месяцем резервы в марте сократились на 5,2% (-343,4 млн долларов США).
"Накопление валютных резервов укрепило буферы экономики против внешних шоков. По состоянию на февраль 2026 года общий объем международных резервов достиг рекордного уровня около 6,65 миллиардов долларов, превысив широко используемый критерий адекватности. Это особенно важно, учитывая высокую долларизацию экономики и ее чувствительность к внешним шокам", - заявила Лам в интервью Business Insider Georgia.
По ее словам, негативные риски вновь остаются высокими, особенно из-за уязвимости Грузии к глобальным и региональным потрясениям, сохраняющегося внешнего ценового давления и высокого уровня долларизации.
"В ответ на возросшие инфляционные риски, включая давление со стороны роста мировых цен на нефть, процентная ставка монетарной политики оставалась относительно низкой — на уровне 8%. В то же время Нацбанк четко заявил о своей готовности к дальнейшему ужесточению политики в случае усиления инфляционного давления или снижения убедительности инфляционных ожиданий", - заявила она.
Что касается финансового сектора, то по мнению представителя АБР, банковский сектор Грузии остается устойчивым. Эффективная дедолларизация и макропруденциальные меры, реализованные Национальным банком Грузии, способствовали снижению валютных кредитных рисков и чрезмерной задолженности.
В то же время, по ее словам, система была укреплена за счет внедрения механизма страхования вкладов и создания фонда урегулирования кризисов, что повышает стабильность и возможности банковского сектора по управлению кризисами.
"Высокая достаточность капитала, высокая рентабельность и низкий уровень проблемных кредитов отражают прочные фундаментальные основы финансового сектора", — заявила директор представительства АБР в Грузии.
Кроме того, отвечая на вопрос об оценке АБР фискальной структуры Грузии и устойчивости государственного долга, представитель банка отметила, что поддержание фискальной дисциплины останется важным, учитывая высокий уровень внешней неопределенности.
"Непрерывный доступ Грузии к международным рынкам капитала, включая успешное рефинансирование еврооблигаций на фоне высокого интереса инвесторов и благоприятных цен, еще раз подтверждает уверенность в макроэкономическом управлении и финансовой устойчивости страны", - заявила Берман Лам.
По ее словам, фискальная рамка Грузии является осмотрительной и заслуживающей доверия, а развитие последнего периода отражает сохранение фискальной дисциплины и эффективное управление государственными финансами.
"Фискальный дефицит снизился до 1,2% ВВП в 2025 году благодаря активной мобилизации доходов и более умеренному росту расходов. В то же время государственный долг снизился до уровня ниже 35% ВВП, что значительно ниже широко используемого критерия предусмотрительности", - сказала она.
АБР и Грузия
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма кредитов, грантов и технической помощи АБР, выданных Грузии, составляет до 6 миллиардов долларов.
Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.
Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.