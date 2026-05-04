Каллас заявила о неверном курсе Грузии – в "Грузинской мечте" ответили

04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T13:53+0400

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузия остается в повестке Европейского союза, однако ее власти, несмотря на заявленное стремление к вступлению в ЕС, движутся в неверном направлении, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.Заявление она сделала до начала саммита Европейского политического сообщества, который впервые проходит в Ереване. Каллас подчеркнула важность Южного Кавказа для ЕС, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке. По ее словам, проведение саммита в Армении отражает значимость региона не только в географическом, но и в ценностном контексте."Разумеется, в повестке есть и Грузия, власти которой не предпринимают шагов, соответствующих их заявлениям о стремлении к членству в ЕС, и движутся в неверном направлении. Это также накладывает ограничения, например, на выделение финансирования", – заявила Каллас журналистам.Заявление главы дипмиссии ЕС прокомментировали в правящей партии "Грузинская мечта". Депутат Тенгиз Шарманашвили заявил, что Каллас следует обратить внимание на внутренние процессы в Евросоюзе и позицию США относительно развития европейской бюрократии. По его словам, "в Европе наблюдаются негативные тенденции" в экономике и политике."Мы вновь говорим, что на нарративах Каи Каллас нельзя строить нашу безопасность и суверенитет. Хотят диалога – мы готовы. Хотят, чтобы мы подчинялись – к этому мы не готовы", – заявил Шарманашвили.Депутат Арчил Гордуладзе также заявил, что заявления Каллас, по его мнению, свидетельствуют об "откате демократии"."Это прямой подрыв демократии. К сожалению, Кая Каллас идет по пути отката демократии. В то время как нас критикуют за демократию, она сама игнорирует ее основы", – отметил он.По словам Гордуладзе, "невыборная бюрократия" не представляет интересы европейских народов, а ее заявления не должны иметь решающего значения."Это еще один наглядный пример отката демократии, поэтому мы говорим, что Европа должна вернуться в Евросоюз", – отметил он.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

