Кобахидзе: Грузия усилила борьбу с международным наркотрафиком

По словам премьера, правоохранительные органы выявили 144 случая международного наркотрафика 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T18:54+0400

2026-05-04T18:58+0400

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузия усилила борьбу с незаконным оборотом наркотиков, за счет чего наблюдается рост числа выявленных преступлений, связанных с наркотрафиком, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на втором заседании Европейской коалиции по борьбе с наркотиками (ЕКАД) в Ереване. Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе находится в Ереване, где принимает участие в восьмом саммите Европейского политического сообщества. Премьер-министр прибыл в армянскую столицу в составе делегации, в которую вошли вице-премьер и министр иностранных дел Мака Бочоришвили, а также глава правительственной администрации Леван Жоржолиани. Как отметил глава правительства, раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, за год выросла на 87%. "Грузия, как вы знаете, является транзитной страной, и мы, естественно, связываем Азию с Европой. Конечно, это представляет собой особую проблему в контексте международного наркотрафика", – заявил Кобахидзе. По его словам, правоохранительные органы выявили 144 случая международного наркотрафика. В частности, в прошлом году в Грузии изъяли более 900 килограммов героина. По словам Кобахидзе, это беспрецедентно высокий показатель для страны. Одной из главных проблем премьер назвал онлайн-продажу наркотиков. Он подчеркнул, что Грузия готова разрабатывать совместные инициативы в этом направлении и раскрывать схемы наркотрафика в международных сетях. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

