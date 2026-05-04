Кобахидзе: Грузия усилила борьбу с международным наркотрафиком
По словам премьера, правоохранительные органы выявили 144 случая международного наркотрафика
2026-05-04T18:54+0400
18:54 04.05.2026 (обновлено: 18:58 04.05.2026)
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузия усилила борьбу с незаконным оборотом наркотиков, за счет чего наблюдается рост числа выявленных преступлений, связанных с наркотрафиком, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на втором заседании Европейской коалиции по борьбе с наркотиками (ЕКАД) в Ереване.
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе находится в Ереване, где принимает участие в восьмом саммите Европейского политического сообщества. Премьер-министр прибыл в армянскую столицу в составе делегации, в которую вошли вице-премьер и министр иностранных дел Мака Бочоришвили, а также глава правительственной администрации Леван Жоржолиани.
"В прошлом году мы активизировали усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это касается как внутреннего оборота, так и транзита. Только в 2025 году мы арестовали более 3 тысяч наркоторговцев", – заявил Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, за год выросла на 87%.
"Грузия, как вы знаете, является транзитной страной, и мы, естественно, связываем Азию с Европой. Конечно, это представляет собой особую проблему в контексте международного наркотрафика", – заявил Кобахидзе.
По его словам, правоохранительные органы выявили 144 случая международного наркотрафика.
"Это, конечно, положительно скажется на динамике наркотрафика в Европе", – отметил Кобахидзе.
В частности, в прошлом году в Грузии изъяли более 900 килограммов героина. По словам Кобахидзе, это беспрецедентно высокий показатель для страны.
Одной из главных проблем премьер назвал онлайн-продажу наркотиков.
"В настоящее время решение этой проблемы является нашей основной задачей. Мы готовы к интенсивному сотрудничеству, поделиться нашим опытом и перенять ваш", – заявил Кобахидзе.
Он подчеркнул, что Грузия готова разрабатывать совместные инициативы в этом направлении и раскрывать схемы наркотрафика в международных сетях.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.