Кобахидзе назвал встречи на саммите в Ереване важными и содержательными
04.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-04T21:42+0400
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузинская сторона провела ряд важных и интересных встреч с европейскими лидерами на саммите в Ереване, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе находится в Ереване, где принимает участие в восьмом саммите Европейского политического сообщества. Премьер-министр прибыл в армянскую столицу в составе делегации, в которую вошли вице-премьер и министр иностранных дел Мака Бочоришвили, а также глава правительственной администрации Леван Жоржолиани.
"В рамках саммита Европейского политического союза (ЕПС) у нас состоялись интересные беседы с европейскими лидерами по всем вопросам, представляющим интерес для нашей страны", – заявил Кобахидзе.
По его словам, он также выступил на Круглом столе, где среди основных тем обсуждался вопрос связности.
"Я участвую в этом саммите уже в пятый раз. Я рад, что на этот раз саммит проходит в соседней Армении. Мы традиционно используем эту площадку. Я выступил за круглым столом, где обсуждался вопрос связности, особенно в энергетическом секторе, и мы поделились своим видением с коллегами", – заявил Кобахидзе.
Премьер Грузии отметил, что в Ереване у него состоялась дружеская и интересная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам главы правительства Грузии, что из-за закрытого формата встречи он не может обсуждать ее детали.
"Я ничего не могу сказать о содержании, так как встреча была закрытого формата. Однако в целом могу сказать, что это была дружеская и интересная беседа. Сам президент выразил эту инициативу. Мы сразу же подтвердили свою готовность и обсудили двусторонние отношения", – заявил Кобахидзе.
Он также коснулся вопроса дезинформации со стороны европейской бюрократии, отметив, что это серьезная проблема, и власти Грузии постоянно об этом говорят.
"Конечно, в этом саммите участвовали конкретные политики, которые неоднократно делали несправедливые заявления в адрес грузинского народа, в адрес нашей страны, что очень печально. Я не буду вдаваться в подробности, не буду называть имен. Нам приходится работать, это реальность, в которой нам приходится работать", – отметил Кобахидзе.
Он также добавил, что на саммите в Ереване не слышал никаких критических заявлений в адрес Грузии, в таком формате об этом вообще не говорили.
Саммит Европейского политического сообщества впервые пройдет в Ереване 4 мая. Эта площадка предназначена для регулярных (дважды в год) встреч лидеров европейских стран.