Кобахидзе назвал встречи на саммите в Ереване важными и содержательными

Премьер выступил на Круглом столе, где среди основных тем обсуждался вопрос связности 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T21:42+0400

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Грузинская сторона провела ряд важных и интересных встреч с европейскими лидерами на саммите в Ереване, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе находится в Ереване, где принимает участие в восьмом саммите Европейского политического сообщества. Премьер-министр прибыл в армянскую столицу в составе делегации, в которую вошли вице-премьер и министр иностранных дел Мака Бочоришвили, а также глава правительственной администрации Леван Жоржолиани. По его словам, он также выступил на Круглом столе, где среди основных тем обсуждался вопрос связности. "Я участвую в этом саммите уже в пятый раз. Я рад, что на этот раз саммит проходит в соседней Армении. Мы традиционно используем эту площадку. Я выступил за круглым столом, где обсуждался вопрос связности, особенно в энергетическом секторе, и мы поделились своим видением с коллегами", – заявил Кобахидзе. Премьер Грузии отметил, что в Ереване у него состоялась дружеская и интересная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы правительства Грузии, что из-за закрытого формата встречи он не может обсуждать ее детали. Он также коснулся вопроса дезинформации со стороны европейской бюрократии, отметив, что это серьезная проблема, и власти Грузии постоянно об этом говорят. "Конечно, в этом саммите участвовали конкретные политики, которые неоднократно делали несправедливые заявления в адрес грузинского народа, в адрес нашей страны, что очень печально. Я не буду вдаваться в подробности, не буду называть имен. Нам приходится работать, это реальность, в которой нам приходится работать", – отметил Кобахидзе. Он также добавил, что на саммите в Ереване не слышал никаких критических заявлений в адрес Грузии, в таком формате об этом вообще не говорили. Саммит Европейского политического сообщества впервые пройдет в Ереване 4 мая. Эта площадка предназначена для регулярных (дважды в год) встреч лидеров европейских стран.

