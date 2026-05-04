Количество браков в Грузии выросло – новая статистика

04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Число официально зарегистрированных браков в Грузии в 2025 году составило 22,3 тысячи, что на 2,9% выше показателя 2024 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Наибольшее число браков в Грузии зарегистрировано в Тбилиси – 6,6 тысячи, далее следуют Батуми (1,2 тысячи) и Кутаиси (1,3 тысячи). Для большей части мужчин и женщин зарегистрированный в 2025 году брак стал первым, второй и последующий раз семью решили создать 4 778 мужчин и 4 999 женщин. Пик свадеб приходится на июль, сентябрь и октябрь, а самые непопулярные месяцы для заключения брака – март, май и декабрь. Основная часть браков приходится на возраст от 20 до 39 лет. При этом мужчины в Грузии женятся в возрасте 25-35 лет, а женщины выходят замуж в 20-30 лет. При этом 2 737 мужчин и 2 147 женщин решили связать себя брачными узами после 50 лет. По данным "Сакстата", число вступающих в брак женщин от 18 до 20 лет за 10 лет сократилось вдвое, а число мужчин, вступающих в брак в том же возрасте, – втрое. Также за 10 лет вдвое сократилось число браков среди лиц от 20 до 25 лет. В Грузии регистрация брака возможна с 18 лет. Регистрация в Домах юстиции происходит в день подачи заявления и бесплатно. Платить и планировать дату надо лишь в случае церемонии в Доме бракосочетаний или при выездном торжестве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

