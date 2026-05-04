Патриархия Грузии опровергла сообщения о назначении даты выборов Патриарха

Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси 04.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-04T20:48+0400

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Патриархия Грузии не планирует назначать дату расширенного собрания Грузинской Православной Церкви, где должны выбрать следующего Католикоса-Патриарха, на сегодняшнем собрании, говорится в распространенном сообщении. Ряд СМИ, основываясь на предположениях и неточной информации, якобы полученной от достоверных источников, сообщили, что в понедельник в патриархии планируется специального заседания, на которой назовут дату заседания Священного синода. Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол – это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

