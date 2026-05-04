https://sputnik-georgia.ru/20260504/patriarkhiya-gruzii-oprovergla-soobscheniya-o-naznachenii-daty-vyborov-patriarkha-298433969.html
Патриархия Грузии опровергла сообщения о назначении даты выборов Патриарха
Патриархия Грузии опровергла сообщения о назначении даты выборов Патриарха
Sputnik Грузия
Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси 04.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-04T20:48+0400
2026-05-04T20:48+0400
2026-05-04T20:48+0400
новости
грузия
общество
религия
священный синод
грузинская православная церковь
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818078_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e8d3070d740328d01c04db8d435b544f.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Патриархия Грузии не планирует назначать дату расширенного собрания Грузинской Православной Церкви, где должны выбрать следующего Католикоса-Патриарха, на сегодняшнем собрании, говорится в распространенном сообщении. Ряд СМИ, основываясь на предположениях и неточной информации, якобы полученной от достоверных источников, сообщили, что в понедельник в патриархии планируется специального заседания, на которой назовут дату заседания Священного синода. Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол – это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818078_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_2feb2a7fd09d2a2eaadde52ac59aa0e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, общество, религия , священный синод, грузинская православная церковь
новости, грузия, общество, религия , священный синод, грузинская православная церковь
Патриархия Грузии опровергла сообщения о назначении даты выборов Патриарха
Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Патриархия Грузии не планирует назначать дату расширенного собрания Грузинской Православной Церкви, где должны выбрать следующего Католикоса-Патриарха, на сегодняшнем собрании, говорится в распространенном сообщении.
Ряд СМИ, основываясь на предположениях и неточной информации, якобы полученной от достоверных источников, сообщили, что в понедельник в патриархии планируется специального заседания, на которой назовут дату заседания Священного синода.
"Сегодня повестка обычного рабочего дня, и определение даты расширенного собора Грузинской Православной Церкви не планируется", — говорится в сообщении.
Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.
Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол – это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.