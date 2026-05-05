Чиновник задержан по обвинению в шпионаже – СГБ Грузии

Задержанному грозит от 8 до 12 лет тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Департамент контрразведки Службы государственной безопасности Грузии задержал сотрудника одного из государственных ведомств по обвинению в шпионаже в пользу иностранных спецслужб, заявил первый замглавы СГБ Лаша Маградзе на брифинге. Обвиняемый действовал с целью получения материальной выгоды, отметили в ведомстве. Следствие ведется по статье "Шпионаж". Задержанному грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Доказательства, полученные в результате следственных действий, установили, что госслужащий, занимающий высокую должность в одном из ведомств, систематически получал и передавал информацию иностранным спецслужбам, используя как текущую должность, так и занимаемые ранее должности, а также личные связи в различных ведомствах. Он действовал вопреки национальным интересам Грузии, заявляют в СГБ. Информация, которую он передавал иностранной разведке, включала различные категории секретных данных, касающихся текущих политико-экономических процессов в Грузии, ситуации в правоохранительных органах и структурах безопасности, информацию об этнических и религиозных меньшинствах, а также другие данные, представляющие интерес для заказчиков передачи информации, сообщил представитель СГБ.По информации телеканала "Рустави 2", речь идет о сотруднике Следственной службы Минфина Георгии Удзилаури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

