Что происходит на рынке недвижимости Тбилиси

По данным за март 2026 года в грузинской столице продано 4,1 тысячи квартир 05.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в первом квартале 2026 года вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По информации аналитиков, в январе-марте текущего года в грузинской столице продано 10,9 тысячи квартир стоимостью в 958 миллионов долларов (+23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). Кроме того, по данным за март 2026 года в грузинской столице продано 4,1 тысячи квартир. При этом продажи на вторичном рынке выросли на 26,9%, а на первичном – на 36%. В марте средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 403 доллара. Кроме того, в новых проектах на вторичном рынке (которые строились по разрешениям, выданным с 2013 года) цена выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1 305 долларов. Наибольшее количество квартир в январе-марте 2026 года было продано в районах Диди Дигоми, Сабуртало и Самгори, а наименьшее – в районах Ваке, Мтацминда и Вашлиджвари. Самая высокая цена за квадратный метр в районе Ваке – 2 933 доллара, а самая низкая в районе Вашлиджвари – 1 029 долларов.

