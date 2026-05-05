https://sputnik-georgia.ru/20260505/dialog-s-tbilisi-teper-nuzhen-samomu-es--spiker-parlamenta-gruzii--298444462.html

Диалог с Тбилиси теперь нужен самому ЕС – спикер парламента Грузии

Диалог с Тбилиси теперь нужен самому ЕС – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Евросоюз утратил свою роль ведущего игрока глобальной политики, считает спикер грузинского парламента 05.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-05T18:09+0400

2026-05-05T18:09+0400

2026-05-05T18:09+0400

грузия

политика

новости

ближний восток

брюссель

тбилиси

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277030108_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_64c8c2915f818cdeecd96898f5faaacb.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Евросоюз сам заинтересован в диалоге с Грузией как со связующим звеном, поскольку теряет собственные позиции в мире, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула важность Южного Кавказа для ЕС, особенно на фоне событий на Ближнем Востоке. Что касается конкретно Грузии, то, по ее словам, несмотря на то, что "Тбилиси остается в повестке Европейского союза, грузинские власти движутся в неверном направлении". "Прежде всего, диалог с Грузией отвечает интересам Евросоюза, поскольку наша страна является звеном, связывающим Евросоюз с теми ресурсами или маршрутами, которые важны для экономики ЕС, которая сегодня находится в стагнации", – утверждает Папуашвили. Он также подчеркнул, что Евросоюз утратил свою роль ведущего игрока глобальной политики. "Евросоюз фактически полностью утратил свою роль в мировой политике. Мы видим, что их мнение больше не учитывается по важным, глобальным вопросам. И даже в региональных вопросах им не особо дают слово", – сказал Папуашвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ближний восток

брюссель

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, ближний восток, брюссель, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия