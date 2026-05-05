Критический доклад Европарламента о Грузии – реакция Тбилиси

По словам премьера, европейская бюрократия давно отдалилась от традиционных европейских ценностей, что и отражается в подобных документах 05.05.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Дезинформация, распространяемая депутатами Европарламента, является общей проблемой европейской бюрократии и политических кругов Европы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Комитет по иностранным делам Европарламента принял доклад по Грузии: "за" проголосовали 53 депутата, "против" – 14. В документе, подготовленном с учетом отчета Еврокомиссии за 2025 год, выражены опасения по поводу демократии, верховенства закона и европейской интеграции страны. Докладчиком выступила евродепутат Раса Юкнявичене, известная критикой действующих властей Грузии. По его словам, европейская бюрократия отдалилась от традиционных европейских ценностей, что и отражается в подобных документах. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе заявил, что документы Европарламента "утратили ценность" и не отражают реальную ситуацию в стране. Он отметил, что подобные документы недостоверны и используются в политических целях. По его словам, Грузия движется вперед, а оценки различных политически ангажированных лиц являются попыткой создать параллельную реальность и тем самым сыграть на руку коллективному Нацдвижению. Что написано в документе В проекте доклада Европарламент выражает солидарность с грузинским народом, "который продолжает борьбу за европейскую и демократическую Грузию на фоне демократического отката, усиления репрессий, агрессивной риторики, дезинформации и угроз". Также говорится, что "Грузинская мечта" не только приостановила, но фактически изменила курс Грузии на европейскую интеграцию. Подчеркивается важность персональных санкций ЕС и ряда стран против Бидзины Иванишвили, лидеров "Грузинской мечты", судей, прокуроров и других должностных лиц, которых обвиняют в демократическом откате, фальсификации выборов, нарушениях прав человека и преследовании оппозиции и активистов. Отмечается, что такие меры рассматриваются как инструмент борьбы с безнаказанностью, а также приветствуется расширение санкций со стороны отдельных стран ЕС. Наряду с этим в документе также содержится предупреждение, что продолжение бездействия властей может привести к приостановке безвизового режима для всего населения, за что ответственность, как отмечается, будет возложена на "Грузинскую мечту".

