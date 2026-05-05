Критический доклад Европарламента о Грузии – реакция Тбилиси
По словам премьера, европейская бюрократия давно отдалилась от традиционных европейских ценностей, что и отражается в подобных документах 05.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-05T14:20+0400
13:57 05.05.2026 (обновлено: 14:20 05.05.2026)
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Дезинформация, распространяемая депутатами Европарламента, является общей проблемой европейской бюрократии и политических кругов Европы, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Комитет по иностранным делам Европарламента принял доклад по Грузии: "за" проголосовали 53 депутата, "против" – 14. В документе, подготовленном с учетом отчета Еврокомиссии за 2025 год, выражены опасения по поводу демократии, верховенства закона и европейской интеграции страны. Докладчиком выступила евродепутат Раса Юкнявичене, известная критикой действующих властей Грузии.
"Мы делимся своими тревогами с европейскими политиками, однако видим, что общий фон в Европе и в европейской бюрократии крайне тяжелый. На этом фоне они прямо атакуют свободные СМИ и распространяют дезинформацию советского типа. В таких условиях отдельные разговоры не могут иметь большого эффекта", – сказал премьер.
По его словам, европейская бюрократия отдалилась от традиционных европейских ценностей, что и отражается в подобных документах.
Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Арчил Гордуладзе заявил, что документы Европарламента "утратили ценность" и не отражают реальную ситуацию в стране. Он отметил, что подобные документы недостоверны и используются в политических целях.
"Резолюции Европарламента уже не стоят ни цента. К их сожалению и к нашему счастью, грузинский народ очень хорошо понимает, с чем мы имеем дело и какова реальность", – утверждает Гордуладзе.
По его словам, Грузия движется вперед, а оценки различных политически ангажированных лиц являются попыткой создать параллельную реальность и тем самым сыграть на руку коллективному Нацдвижению.
В проекте доклада Европарламент выражает солидарность с грузинским народом, "который продолжает борьбу за европейскую и демократическую Грузию на фоне демократического отката, усиления репрессий, агрессивной риторики, дезинформации и угроз".
Также говорится, что "Грузинская мечта" не только приостановила, но фактически изменила курс Грузии на европейскую интеграцию. Подчеркивается важность персональных санкций ЕС и ряда стран против Бидзины Иванишвили, лидеров "Грузинской мечты", судей, прокуроров и других должностных лиц, которых обвиняют в демократическом откате, фальсификации выборов, нарушениях прав человека и преследовании оппозиции и активистов.
Отмечается, что такие меры рассматриваются как инструмент борьбы с безнаказанностью, а также приветствуется расширение санкций со стороны отдельных стран ЕС.
Кроме того, документ приветствует активацию "Московского механизма" ОБСЕ по инициативе 24 стран для оценки выполнения Грузией своих обязательств. Также Европарламент поддерживает предложение Еврокомиссии о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии.
Наряду с этим в документе также содержится предупреждение, что продолжение бездействия властей может привести к приостановке безвизового режима для всего населения, за что ответственность, как отмечается, будет возложена на "Грузинскую мечту".