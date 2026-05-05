Грузинскую железную дорогу ждет историческое обновление – презентация проекта

ГЖД закупит 50 новых локомотивов и 1 500 новых вагонов, а также 10 новых пассажирских поездов

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Впервые в истории независимой Грузии АО Грузинская железная дорога (ГЖД) приступает к масштабной модернизации своего подвижного состава – в Тбилиси прошла презентация "Исторического обновления ГЖД". Презентация "Исторического обновления ГЖД" состоялась в Тбилиси с участием премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе, кабмина, представителей дипломатического корпуса и бизнес-кругов страны. По его словам, ГЖД закупит 50 новых локомотивов и 1 500 новых вагонов, а также 10 новых пассажирских поездов, что значительно увеличит грузовой оборот, повысит комфорт и сократит время в пути для пассажиров. На презентации выступила и глава Минэкономики Мариам Квривишвили, которая отметила, что обновление железнодорожного парка позволит сократить время в пути по стране с 24 до 12 часов и одновременно удвоить транспортную пропускную способность Грузии. В ходе презентации было отмечено, что ГЖД разработала долгосрочную стратегию развития, основанную на трех ключевых направлениях: развитие инфраструктуры, укрепление грузовых перевозок и модернизация пассажирского направления. У каждого направления имеется подробный план действий и объединяет инфраструктурное и оперативное развитие в единую систему, создающую основу для повышения эффективности, конкурентоспособности и финансовой устойчивости ГЖД. Что касается операционной прибыли, то она увеличилась с 25 до 36%. В результате проведенных работ пропускная способность основной железнодорожной линии увеличилась на 30%, а время в пути сократилось на 20%. По словам министра экономики, наряду с грузовыми перевозками активно развиваются и пассажирские. Компания планирует закупить новые пассажирские поезда, что позволит ГЖД удвоить пассажиропоток и сделать поездки быстрее, комфортнее и соответствовать современным стандартам. По информации министра, полный ремонт основных железнодорожных линий Тбилиси-Батуми и Тбилиси-Ахалцихе будет завершен в августе 2026 года, что значительно улучшит как грузовые, так и пассажирские перевозки. В результате время в пути в направлении Ахалцихе сократится вдвое, а в направлении Батуми – примерно до 4 часов. Между тем в своем выступлении премьер Грузии обратил внимание на изменения, которые были осуществлены в ГЖД в прошлом году, которые улучшили деятельность компании. В частности, по его словам, большие результаты были ощутимы за счет оптимизации персонала – сокращение 1 тысячи человек. "На фоне сокращения 1 000 человек повысилась эффективность управления. В результате всего этого, благодаря оптимизации, Грузинские железные дороги экономят 24 миллиона лари ежегодно. Эта сумма будет постоянно возвращаться на развитие железных дорог и, соответственно, будет служить развитию нашей экономики", – заявил Кобахидзе. Также, по словам главы правительства, существовала недобросовестная практика в виде посреднических компаний. "Бизнес-процессы, переданные более чем 10 компаниям-посредникам, были возвращены в ГЖД, и в результате всего этого сэкономленные средства и дополнительный доход составили в общей сложности 18,5 млн лари", – сказал он. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.

