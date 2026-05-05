"Крокодиловы слезы": глава парламента Грузии жестко ответил посольству Британии

Великобритания и Финляндия опубликовали заявление в поддержку свободы прессы в Грузии и вызвали волну возмущения в правящей партии 05.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-05T11:43+0400

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал заявление посольства Великобритании, назвав его чрезмерно пафосным, а также обвинил дипмиссию в попытках нанести удар по двум ведущим грузинским СМИ. Великобритания и Финляндия, сопредседатели Коалиции за свободу СМИ, опубликовали совместное заявление ко Всемирному дню свободы прессы 3 мая. В нем говорится о "тревожных тенденциях" в Грузии со ссылкой на рейтинг "Репортеров без границ", где страна опустилась с 77-го места в 2022 году на 135-е в 2026-м. Также упоминаются доклады ОБСЕ и Совета Европы, а дело журналистки Мзии Амаглобели приводится как пример давления на СМИ. В феврале 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". В правящей партии "Грузинская мечта" негативно отнеслись к решению властей Великобритании назвав их посягательством на свободу слова. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года, а также на последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

