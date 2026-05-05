"Крокодиловы слезы": глава парламента Грузии жестко ответил посольству Британии
Великобритания и Финляндия опубликовали заявление в поддержку свободы прессы в Грузии и вызвали волну возмущения в правящей партии 05.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-05T11:43+0400
грузия, новости, политика, финляндия, украина, великобритания, шалва папуашвили, вахтанг гомелаури, михаил чинчаладзе, репортеры без границ, обсе
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили раскритиковал заявление посольства Великобритании, назвав его чрезмерно пафосным, а также обвинил дипмиссию в попытках нанести удар по двум ведущим грузинским СМИ.
Великобритания и Финляндия, сопредседатели Коалиции за свободу СМИ, опубликовали совместное заявление ко Всемирному дню свободы прессы 3 мая. В нем говорится о "тревожных тенденциях" в Грузии со ссылкой на рейтинг "Репортеров без границ", где страна опустилась с 77-го места в 2022 году на 135-е в 2026-м. Также упоминаются доклады ОБСЕ и Совета Европы, а дело журналистки Мзии Амаглобели приводится как пример давления на СМИ.
"Когда читаешь этот текст, наполненный фальшивым пафосом, со стороны того посольства, которое уже два месяца пытается уничтожить два ведущих грузинских СМИ, возникает только одна оценка – крокодиловы слезы", – написал Папуашвили на своей странице в социальной сети.
В феврале 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".
В правящей партии "Грузинская мечта" негативно отнеслись к решению властей Великобритании назвав их посягательством на свободу слова.
Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса.
По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.
"Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.
Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе.
Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.
По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года, а также на последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции.