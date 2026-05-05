Министр: школьная инфраструктура Грузии – серьезный вызов для правительства
05.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-05T13:04+0400
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Улучшение школьной инфраструктуры Грузии – один из приоритетов правительства, так как существующая ситуация является серьезным вызовом, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе в эфире Первого канала. Осуществление масштабного проекта – строительства и ремонта 800 школ, началось в Грузии с осени 2022 года. Проект стоимостью в 1 миллиард лари направлен на повышение доступа к образовательным ресурсам, которыми будут пользоваться более 230 тысяч учеников. По словам министра, решением правительства, принятым в сентябре прошлого года, строительство образовательной инфраструктуры было полностью передано в ведение министерства инфраструктуры после упразднения агентства Esida (агентство развития образовательной и научной инфраструктуры), которое занималось строительством школ. "Когда эти процессы были переданы министерству, нам пришлось столкнуться с довольно суровой реальностью – неорганизованной документацией, приостановленным строительством, незавершенными, а в некоторых случаях и вовсе несуществующими проектами", – сказал министр. По его словам, министерство полностью разделяет недовольство родителей и учащихся, поскольку на протяжении многих лет дети часто не имели возможности получить полноценное образование. По словам министра, Минобразования определяет приоритеты, а министерство инфраструктуры реализует соответствующие проекты. Он отметил, что его министерство активно взаимодействует с местным населением и обеспечивает прозрачность процессов. При этом аналогичные проблемы остро стоят не только в регионах, но и в столице, заметил Сохадзе. Для решения этой проблемы министерство приняло решение разработать типовые школьные проекты, что значительно ускорит процесс строительства. Сохадзе еще раз подчеркнул, что строительство и ремонт школ являются одним из главных приоритетов правительства и что для обеспечения беспрепятственного хода работ в этом процессе задействовано множество государственных ведомств. По его словам, ведомство ежедневно работает над своевременным решением давних проблем и созданием достойной учебной среды для учеников. Кроме того, Сохадзе подчеркнул, что министерство активно работает над тем, чтобы и местные, и международные строительные компании строго придерживались установленных стандартов – компромиссов по отношению к качеству работ не будет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
