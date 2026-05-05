Минобороны: военные РФ нанесли групповой удар по целям на Украине
05.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-05T19:44+0400
ТБИЛИСИ, 5 мая – Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства РФ.
В ведомстве уточнили, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными дронами в ответ на украинские террористические атаки по гражданским объектам в РФ.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.
В Минобороны также сообщили о работе средств противовоздушной обороны за истекшие 24 часа. Они сбили 9 управляемых авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS, шесть крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 601 украинский дрон самолетного типа.
Также российская оперативно-тактическая авиация, ударные дроны и артиллерия нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.