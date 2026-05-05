МВД: в Тбилиси пресечен канал сбыта наркотиков
Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 05.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-05T19:10+0400
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Граждане Румынии и Грузии задержаны в Тбилиси по обвинению в приобретении, хранении и сбыте большого количества наркотических средств, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным 22 и 61 год. Во время обысков в домах задержанных в качестве вещественных доказательств изъяли особо крупную партию наркотиков, подготовленных к продаже, в том числе метадон и альфа-PVP. Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков. В частности, в 2025 году в Грузии были задержаны более 3 тысяч наркоторговцев и были изъяты более 900 килограммов героина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
