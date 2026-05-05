https://sputnik-georgia.ru/20260505/mvd-v-tbilisi-presechen-kanal-sbyta-narkotikov-298439656.html

МВД: в Тбилиси пресечен канал сбыта наркотиков

МВД: в Тбилиси пресечен канал сбыта наркотиков

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 05.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-05T19:10+0400

2026-05-05T19:10+0400

2026-05-05T19:10+0400

происшествия

грузия

новости

румыния

тбилиси

наркотики

наркопреступления в грузии

наркоторговля

наркополитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Граждане Румынии и Грузии задержаны в Тбилиси по обвинению в приобретении, хранении и сбыте большого количества наркотических средств, сообщили в пресс-службе МВД. Задержанным 22 и 61 год. Во время обысков в домах задержанных в качестве вещественных доказательств изъяли особо крупную партию наркотиков, подготовленных к продаже, в том числе метадон и альфа-PVP. Полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотических средств. Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков. В частности, в 2025 году в Грузии были задержаны более 3 тысяч наркоторговцев и были изъяты более 900 килограммов героина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

румыния

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, румыния, тбилиси, наркотики, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика