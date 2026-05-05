Премьер Грузии выразил соболезнования семьям жертв взрыва на заводе в Китае
Число жертв в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань возросло до 26 человек 05.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-05T15:06+0400
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в Китае. Число погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в провинции Хунань возросло до 26 человек. Взрыв произошел 4 мая. "Выражаю соболезнования семьям тех, кто трагически погиб в результате взрыва на заводе по производству фейерверков в Китае", – написал Кобахидзе в социальной сети X. Глава правительства пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. "Сейчас наши мысли с пострадавшими. Желаем им скорейшего выздоровления и сил", – говорится в сообщении. Правоохранительные органы задержали сотрудника компании в качестве ответственного лица. Ведется расследование причин взрыва. Продолжается ликвидация последствий происшествия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
