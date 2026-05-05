Президент Колумбии: 7 тысяч колумбийцев бессмысленно гибнут на Украине

Ранее официальные лица в РФ неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных "солдат удачи" как пушечное мясо, их шансы выжить в конфликте...

2026-05-05T17:42+0400

ТБИЛИСИ, 5 мая - Sputnik. Президент Колумбии Густаво Петро сделал резонансное заявление о масштабах участия своих сограждан в боевых действиях на Украине, по его словам, порядка семи тысяч колумбийских наемников воюют на стороне Вооруженных сил Украины и бессмысленно там гибнут.Лидер Колумбии подчеркнул, что в стране подобная деятельность запрещена законом, а в марте этого года Колумбия присоединилась к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.Ранее СМИ уже сообщали о гибели колумбийцев, отправившихся воевать на Украину. По неофициальным данным, вербовщики заманивают "солдат удачи" обещаниями зарплат свыше 5 тысяч долларов в месяц, однако эти обещания не выполняются. При этом в ВСУ, по данным информированных источников, не ведется никакого учета погибших наемников, а их родственникам не предоставляют никакой информации.Официальные лица в РФ не раз подчеркивали, что киевские власти относятся к иностранным наемникам как к расходному материалу. Пленные "солдаты удачи" из-за рубежа в своих показаниях жаловались на полное отсутствие слаженности в действиях со стороны украинского командования. Кроме того, по их словам, шансы выжить в бою крайне низки из-за высокой интенсивности боевых действий на Украине.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны Запада, которые продолжают поставлять наемников на Украину для участия в сражениях, тем самым окончательно закрепили за собой статус прямой стороны конфликта.

