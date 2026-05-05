Проблемы в отношениях Грузии и Украины остаются – премьер

После встречи Зеленский написал в социальной сети, что между Грузией и Украиной "действительно существуют нерешенные вопросы" 05.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-05T13:14+0400

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Проблемы в отношениях между Тбилиси и Киевом сохраняются, однако власти Грузии ориентируются на будущее, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, комментируя встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване. После встречи Зеленский написал в социальной сети, что между Грузией и Украиной "действительно существуют нерешенные вопросы". При этом он отметил, что важно поддерживать диалог на всех уровнях. "Я не могу вдаваться в подробности вчерашнего разговора. Существовавшие ранее проблемы остаются. Проблемы с Адеишвили, с Лорткипанидзе, с озвученными заявлениями, решением об отзыве посла и так далее никуда не делись. Вчера мы, по сути, сосредоточились на дружеской беседе. Мы не углублялись в детали, в том числе и в обсуждение проблем. Проблемы были, и они никуда не делись, мы должны сосредоточиться на будущем", – заявил Кобахидзе журналистам.Премьер подчеркнул, что никогда не упоминал президента Украины в негативном контексте, поскольку тот возглавляет страну, находящуюся в состоянии конфликта и являющуюся дружественной для Грузии. Поэтому, по словам главы грузинского правительства, он всегда старался осторожно подбирать выражения в адрес Зеленского. Кобахидзе также отметил, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия, Тбилиси готов сделать все возможное для восстановления отношений между странами и их властями. Отношения Грузии и Украины И так натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины, грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. После того как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Зеленский назначил нового посла Михаила Бродовича лишь 26 января 2026 года. В июле 2023 года Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины. Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили. С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

