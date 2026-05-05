Рост цен на нефть даст бюджету РФ дополнительно около 2,7 млрд долларов

05.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-05T17:49+0400

ТБИЛИСИ, 5 мая – Sputnik. Российский бюджет дополнительно получит 200 млрд российских рублей из-за роста цен на нефть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.Названная сумма в пересчете на доллары составляет примерно 2,6-2,7 млрд.Министр отметил, что фактически дополнительные поступления и недополучение денег уравновесят друг друга.После эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в который оказался втянут не только Иран, но и близлежащие страны Персидского залива, резко выросли цены на нефть. В то же время на рынке есть и фактор волатильности из-за блокировки Ормузского пролива.Также министр финансов США Скотт Бессент заявил, что нефтехранилища в Иране быстро заполнились по причине упомянутой блокады пролива. Иранские власти совсем скоро могут начать консервацию своих месторождений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

