Рост цен на нефть даст бюджету РФ дополнительно около 2,7 млрд долларов
Дополнительные нефтяные поступления в российскую казну компенсируют ее потери, что уравновесит финансовую динамику
2026-05-05T17:27+0400
17:27 05.05.2026 (обновлено: 17:49 05.05.2026)
Дополнительные нефтяные поступления в российскую казну компенсируют ее потери, что уравновесит финансовую динамику
ТБИЛИСИ, 5 мая – Sputnik. Российский бюджет дополнительно получит 200 млрд российских рублей из-за роста цен на нефть, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.
Названная сумма в пересчете на доллары составляет примерно 2,6-2,7 млрд.
"Мы их (дополнительные поступления – Sputnik) ждем, но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца – одинаковые… Речь идет о сумме примерно 200 миллиардов рублей", – сказал Силуанов.
Министр отметил, что фактически дополнительные поступления и недополучение денег уравновесят друг друга.
После эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в который оказался втянут не только Иран, но и близлежащие страны Персидского залива, резко выросли цены на нефть. В то же время на рынке есть и фактор волатильности из-за блокировки Ормузского пролива.
Также министр финансов США Скотт Бессент заявил, что нефтехранилища в Иране быстро заполнились по причине упомянутой блокады пролива. Иранские власти совсем скоро могут начать консервацию своих месторождений.