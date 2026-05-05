https://sputnik-georgia.ru/20260505/u-nikh-net-moralnogo-prava-govorit-s-narodom--premer-gruzii-ob-oppozitsii-298443951.html

"У них нет морального права говорить с народом" – премьер Грузии об оппозиции

"У них нет морального права говорить с народом" – премьер Грузии об оппозиции

Sputnik Грузия

Происходящее в оппозиции, особенно их конфликты друг с другом, лишь на руку "Грузинской мечте", заявил Кобахидзе 05.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-05T17:08+0400

2026-05-05T17:08+0400

2026-05-05T17:08+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297885992_0:19:800:469_1920x0_80_0_0_df2fb8ed928cb7b3e424f4d4d6f21802.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция находится в настолько сложном положении, что не может даже встретиться и поговорить с народом, более того, у них нет на это морального права, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе журналистам. Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. Оппозиционеры пообещали устроить встречи с жителями Тбилиси и регионов в рамках программы "От двери к двери". При этом, по словам премьер-министра, происходящее в оппозиции, особенно их конфликты друг с другом, лишь на руку "Грузинской мечте". "Они то объединяются, то расходятся. Это способствует нашему дальнейшему укреплению. Такова общая картина. Поэтому они могут продолжать в том же духе", – добавил Кобахидзе. Он подчеркнул, что у оппозиции нет ресурсов для общения с народом, потому что "вся их политика построена на предательстве страны и народа, конфронтации, на борьбе против интересов своей страны". Как утверждает премьер, поэтому оппозиция до сих пор не провела массовых встреч с населением в регионах. Раскол в рядах "Альянса оппозиции" начался после того, как экс-президент Грузии, ныне осужденный Михаил Саакашвили, написал в соцсети, что путь страны должен быть "грузинским, а не венгерским", подчеркнув, что "единственным выходом является революция". Саакашвили также раскритиковал оппозицию за низкую "уличную активность". В ответ партии, входящие в "Альянс оппозиции", заявили, что ни одна политическая сила не может объявлять себя "единственным представителем протестного движения" или "единоличным лидером оппозиции". Позже Саакашвили опубликовал еще один пост, в котором призвал соратников сосредоточиться на работе и "освободиться от его влияния". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили