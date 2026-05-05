В случае попытки сорвать парад Победы в Москве, Россия ударит по Киеву: Минобороны РФ
05.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-05T17:37+0400
ТБИЛИСИ, 5 мая – Sputnik. Вооруженными силами России будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в Москве в честь Дня Победы, заявили в МО страны.Ранее пресс-офис Зеленского распространил видео его выступления на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, где он заявил, что над Красной площадью в день парада Победы могут пролететь украинские БПЛА.Отмечается, что ранее российские вооруженные силы, несмотря на имеющиеся возможности, от таких действий воздерживались. При этом Минобороны РФ предупредило гражданское население столицы Украины и дипломатов о том, чтобы они своевременно покинули город."Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город", – заявили в МО РФ.Перемирие на День ПобедыСегодня Минобороны также сообщило о том, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина, 8- 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.В министерстве подчеркнули, что Москва надеется на принятие аналогичного решения Киевом.На минувшей неделе президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.Позднее появилась информация о том, что Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить вопрос о перемирии с Вашингтоном.Предыдущий раз Россия объявляла перемирие на православную Пасху. Пасхальное перемирие действовало два дня, однако за это время украинские военные формирования 694 раза обстреляли позиции российских войск.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
11:26 05.05.2026 (обновлено: 17:37 05.05.2026)
