https://sputnik-georgia.ru/20260506/devis-zelenskiy-ugrozhaet-rossii-chtoby-ne-vypast-iz-povestki-298470584.html
Дэвис: Зеленский угрожает России, чтобы не выпасть из повестки
Sputnik Грузия
Американская операция против Ирана серьезно осложнила положение Киева, утверждает военный
2026-05-06T23:44+0400
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес России накануне парада Победы продиктованы не военной логикой, а желанием привлечь к себе внимание."С одной стороны, Россия продолжает продвигаться на фронте, с другой – Зеленский, оказавшийся в сложной ситуации. Мне кажется, он просто хочет оставаться на первых страницах газет", – сказал эксперт в эфире YouTube-канала.По мнению Дэвиса, поведение украинского президента изменилось под влиянием ближневосточного фактора: американская операция против Ирана серьезно осложнила положение Киева."Зеленский, должно быть, столкнулся с колоссальным давлением из-за войны на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты и Израиль используют большое количество тех же самых видов вооружений и, особенно, ракетных систем, прежде всего перехватчиков, которые он хотел бы получить. О передаче ракет ATACMS и другом дальнобойном оружии теперь можно забыть. Мы не дадим ничего из этого", – заявил военный.Между тем ситуация вокруг 9 Мая обострилась. Ранее Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване допустил удар по параду в Москве. В ответ министерство обороны России объявило перемирие на 8 и 9 мая, однако предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева в случае попытки сорвать празднование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
