Движение транспорта к грузино-турецкой границе частично ограничено из-за схода оползня
Риск дальнейших оползней в районе сохраняется, поэтому водителям рекомендуется проявлять осторожность 06.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-06T14:43+0400
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Примерно в 500 метрах от пограничного перехода "Сарпи" (грузино-турецкая граница) в результате оползня на проезжую часть обрушились огромные валуны, перекрыв одну полосу движения, сообщили турецкие СМИ. Один из крупных валунов попал в грузовик, повредив его. Обошлось без жертв и пострадавших. Согласно сообщениям СМИ, распространяемым со ссылкой на турецкий государственный институт, риск дальнейших оползней в этом районе сохраняется. В связи с этим водителям настоятельно рекомендуется проявлять осторожность. Соответствующие службы работают над расчисткой автомагистрали.
