https://sputnik-georgia.ru/20260506/falshivye-dengi-v-gruzii-zaderzhan-inostranets-298457174.html

Фальшивые деньги в Грузии: задержан иностранец

Фальшивые деньги в Грузии: задержан иностранец

Sputnik Грузия

По обвинению в сбыте фальшивых денег в крупном размере задержанному грозит до 10 лет лишения свободы 06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T21:22+0400

2026-05-06T21:22+0400

2026-05-06T21:22+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

самцхе-джавахети

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/65/234066508_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_52a8ef77ae8be48f01a05bdfe7d78f46.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии задержали иностранного гражданина по обвинению в сбыте крупной суммы поддельных денег.По данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый действовал в регионе Самцхе-Джавахети.С целью получения незаконной прибыли он реализовал 10 тысяч долларов США: 100 поддельных купюр номиналом 100 долларов, а также купюры на сумму 350 евро.Правоохранители изъяли все фальшивые банкноты в ходе следственных действий.Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт фальшивых денег в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

самцхе-джавахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, самцхе-джавахети