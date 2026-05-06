Фальшивые деньги в Грузии: задержан иностранец
Sputnik Грузия
По обвинению в сбыте фальшивых денег в крупном размере задержанному грозит до 10 лет лишения свободы 06.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-06T21:22+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
самцхе-джавахети
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии задержали иностранного гражданина по обвинению в сбыте крупной суммы поддельных денег.По данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый действовал в регионе Самцхе-Джавахети.С целью получения незаконной прибыли он реализовал 10 тысяч долларов США: 100 поддельных купюр номиналом 100 долларов, а также купюры на сумму 350 евро.Правоохранители изъяли все фальшивые банкноты в ходе следственных действий.Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт фальшивых денег в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
тбилиси
самцхе-джавахети
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии задержали иностранного гражданина по обвинению в сбыте крупной суммы поддельных денег.
По данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый действовал в регионе Самцхе-Джавахети.
С целью получения незаконной прибыли он реализовал 10 тысяч долларов США: 100 поддельных купюр номиналом 100 долларов, а также купюры на сумму 350 евро.
Правоохранители изъяли все фальшивые банкноты в ходе следственных действий.
Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт фальшивых денег в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.