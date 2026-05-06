Громкое убийство бизнесмена Джангвеладзе в Тбилиси – трое обвиняемых признаны виновными

Леван Джангвеладзе был братом "вора в законе" Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского) 06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T16:08+0400

2026-05-06T16:15+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными братьев Давида и Георгия Микадзе, а также Георгия Джохадзе, обвиняемых в организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе, приговорив их к бессрочному заключению. Решение вынес судья Ромео Ткешелашвили. Один из братьев, Георгий Микадзе, находится под стражей, а Давид Микадзе и Георгий Джохадзе – в розыске. Для обеспечения безопасности у здания суда были мобилизованы дополнительные силы правоохранителей. Братьям Георгию и Давиду Микадзе, а также Георгию Джохадзе предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное по найму и из корыстных побуждений". Джохадзе также было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия и боеприпасов. Ранее к бессрочному заключению был приговорен исполнитель убийства Гела Удзилаури. В рамках вышеупомянутого дела Сандро Цивцивадзе признан виновным в незаконной продаже огнестрельного оружия и приговорен к восьми годам лишения свободы. В рамках того же дела предъявлено обвинение и бывшему генеральному прокурору Отару Романову-Парцхаладзе по статье "Организация умышленного убийства по заказу и с целью получения прибыли". Ему грозит от 16 до 20 лет или бессрочное заключение. Романов-Парцхаладзе является гражданином России и находится в международном розыске. Прокуратура предъявила обвинения пятерым лицам, двоим – заочно, в организации умышленного убийства по заказу, попытке умышленного убийства, незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия в составе группы лиц, сокрытии преступления и предоставлении следствию заведомо ложной информации. Леван Джангвеладзе был братом "вора в законе" Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского).

