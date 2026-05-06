https://sputnik-georgia.ru/20260506/gromkoe-ubiystvo-biznesmena-dzhangveladze-v-tbilisi---troe-obvinyaemykh-priznany-vinovnymi-298464724.html
Громкое убийство бизнесмена Джангвеладзе в Тбилиси – трое обвиняемых признаны виновными
Громкое убийство бизнесмена Джангвеладзе в Тбилиси – трое обвиняемых признаны виновными
Sputnik Грузия
Леван Джангвеладзе был братом "вора в законе" Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского) 06.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-06T16:08+0400
2026-05-06T16:08+0400
2026-05-06T16:15+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
георгий микадзе
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_aa2528ce7e49c59c15e244176a212a47.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными братьев Давида и Георгия Микадзе, а также Георгия Джохадзе, обвиняемых в организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе, приговорив их к бессрочному заключению. Решение вынес судья Ромео Ткешелашвили. Один из братьев, Георгий Микадзе, находится под стражей, а Давид Микадзе и Георгий Джохадзе – в розыске. Для обеспечения безопасности у здания суда были мобилизованы дополнительные силы правоохранителей. Братьям Георгию и Давиду Микадзе, а также Георгию Джохадзе предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное по найму и из корыстных побуждений". Джохадзе также было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия и боеприпасов. Ранее к бессрочному заключению был приговорен исполнитель убийства Гела Удзилаури. В рамках вышеупомянутого дела Сандро Цивцивадзе признан виновным в незаконной продаже огнестрельного оружия и приговорен к восьми годам лишения свободы. В рамках того же дела предъявлено обвинение и бывшему генеральному прокурору Отару Романову-Парцхаладзе по статье "Организация умышленного убийства по заказу и с целью получения прибыли". Ему грозит от 16 до 20 лет или бессрочное заключение. Романов-Парцхаладзе является гражданином России и находится в международном розыске. Прокуратура предъявила обвинения пятерым лицам, двоим – заочно, в организации умышленного убийства по заказу, попытке умышленного убийства, незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия в составе группы лиц, сокрытии преступления и предоставлении следствию заведомо ложной информации. Леван Джангвеладзе был братом "вора в законе" Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/09/264276318_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_05bafab09e49a5ffecd1f22c2451104f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, георгий микадзе, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, тбилиси, георгий микадзе, тбилисский городской суд
Громкое убийство бизнесмена Джангвеладзе в Тбилиси – трое обвиняемых признаны виновными
16:08 06.05.2026 (обновлено: 16:15 06.05.2026)
Леван Джангвеладзе был братом "вора в законе" Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского)
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными братьев Давида и Георгия Микадзе, а также Георгия Джохадзе, обвиняемых в организации убийства бизнесмена Левана Джангвеладзе, приговорив их к бессрочному заключению.
Решение вынес судья Ромео Ткешелашвили. Один из братьев, Георгий Микадзе, находится под стражей, а Давид Микадзе и Георгий Джохадзе – в розыске. Для обеспечения безопасности у здания суда были мобилизованы дополнительные силы правоохранителей.
Братьям Георгию и Давиду Микадзе, а также Георгию Джохадзе предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное по найму и из корыстных побуждений".
Джохадзе также было предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия и боеприпасов.
Ранее к бессрочному заключению был приговорен исполнитель убийства Гела Удзилаури. В рамках вышеупомянутого дела Сандро Цивцивадзе признан виновным в незаконной продаже огнестрельного оружия и приговорен к восьми годам лишения свободы.
В рамках того же дела предъявлено обвинение и бывшему генеральному прокурору Отару Романову-Парцхаладзе по статье "Организация умышленного убийства по заказу и с целью получения прибыли".
Ему грозит от 16 до 20 лет или бессрочное заключение. Романов-Парцхаладзе является гражданином России и находится в международном розыске.
Убийство Джангвеладзе произошло 14 марта 2025 года на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси. В результате полученных множественных ранений мужчина скончался на месте, а его водителя доставили в больницу с огнестрельными ранениями.
Прокуратура предъявила обвинения пятерым лицам, двоим – заочно, в организации умышленного убийства по заказу, попытке умышленного убийства, незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия в составе группы лиц, сокрытии преступления и предоставлении следствию заведомо ложной информации.
Леван Джангвеладзе был братом "вора в законе" Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского).