Грузия почти удвоила импорт подсолнечного масла из России
Российские компании поставили на грузинский рынок подсолнечного масла на 5,4 миллиона долларов против 3,2 миллиона в феврале 06.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-06T11:51+0400
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Россия в марте почти вдвое в месячном выражении нарастила экспорт подсолнечного масла на грузинский рынок – до 5 миллионов долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Так, российские компании поставили на грузинский рынок подсолнечного масла на 5,4 миллиона долларов против 3,2 миллиона в феврале. Таким образом, сумма экспорта выросла в 1,7 раза за месяц.
В результате по итогам марта Россия сохранила за собой место крупнейшего поставщика подсолнечного масла в Грузию. Вслед за ней по сумме поставок расположились Украина (272,6 тысячи долларов) и Азербайджан (152,7 тысячи долларов).