Грузия пресекла провоз в страну 103 кг наркотиков
Задержанному грозит наказание до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 06.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-06T15:00+0400
наркополитика
наркоторговля
наркопреступления в грузии
наркотики
происшествия
новости
грузия
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузия пресекла транзитный провоз 103 килограммов метамфетамина под видом каустической соды, стоимостью на черном рынке около 30 миллионов лари, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, автомобиль одной из компаний с грузом каустической соды пересек границу Грузии из соседней страны и собирался выехать в третью страну. При этом ведомство не называет ни компанию, ни пункт назначения груза, ни страну, откуда он въехал. Известно, что задержан один человек, гражданство которого также следствие не называет. В данный момент МВД устанавливает причастность других лиц к международному транзиту наркотиков.Следствие ведется по статьям "Незаконное хранение наркотических средств" и "Провоз наркотических средств через государственную границу Грузии", которые предполагают наказания до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Каустическая сода (едкий натр, гидроксид натрия, NaOH) – сильная техническая щелочь, представляющая собой белые твердые гранулы или чешуйки, хорошо растворимые в воде. Это крайне агрессивное вещество, способное растворять органические загрязнения (жир, волосы), из-за чего широко применяется для прочистки труб, мыловарения, в промышленности и дезинфекции.
