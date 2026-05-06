Историческое событие – в России открылся крупнейший грузинский храм
Отныне в Нижнем Новгороде – самый вместительный и высокий грузинский храм в России 06.05.2026
2026-05-06T17:42+0400
2026-05-06T17:59+0400
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Великое освящение и официальное открытие самого большого грузинского храма в России – собора в честь святой равноапостольной Нины в Нижнем Новгороде – является поистине историческим событием, заявил лидер политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Строительство храма началось в 2017 году и завершилось в знаковый для православного мира год – год 1700-летия провозглашения христианства государственной религией в Грузии. Отныне в Нижнем Новгороде – самый вместительный и высокий грузинский храм в России. Церковь высотой 28 метров рассчитана на одновременное пребывание 800 прихожан. "Символично, что этот масштабный проект завершился именно сегодня, в день памяти святого Георгия Победоносца. Гиоргоба – особенный праздник для каждого грузина, и открытие храма святой Нины в такой день – настоящий символ нашего духовного единства", – сказал Мамука Пипия. По словам Пипия, он имел честь принять участие в этой торжественной церемонии вместе с председателем Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давидом Цецхладзе. По информации политика, этот величественный храм был воздвигнут по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Его строительство стало возможным благодаря инициативе и сплоченности местной грузинской общины. В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области и представители грузинского дипломатического корпуса. Особую духовную значимость новому храму придает икона святой Нины, прибывшая в Нижний Новгород в декабре 2025 года. Этот бесценный дар был преподнесен митрополитом Горийским и Атенским Андреем (Гвазава) в знак братских уз между народами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
17:42 06.05.2026 (обновлено: 17:59 06.05.2026)
