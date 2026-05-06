Как идет строительство глубоководного порта Анаклия в Грузии?

06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T20:21+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Проект строительства глубоководного порта в курортном городке Анаклия на западе Грузии находится в активной фазе, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили после ознакомления с началом работ по созданию морской инфраструктуры в глубоководном порту. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта (по дноуглублению порта, а также проектирование и строительство волнолома) выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Квривишвили осмотрела строительную площадку порта, где уже завершены мобилизационные и исследовательские работы, мобилизованы необходимые для строительства каменные глыбы, а также изготовлены "Икс-блоки", которые будут использованы для строительства волнолома в акватории. В настоящее время на территории установлен и работает бетонный завод, организованы склады для инертных материалов, активно ведется отливка так называемых "Икс-блоков", защищающих волнолом. Дно будет углублено до 17,5 метра, и будет построен волнолом длиной 1380 метров, что обеспечит открытость порта и его пропускную способность на уровне 95% от годовой мощности. Проект реализуется в соответствии с заранее определенным планом. По ее словам, это будет комплексный объект, который, с одной стороны, включает в себя сам порт, а с другой – прилегающую инфраструктуру, в том числе свободную промышленную зону. В рамках проекта также будут построены подъездная дорога и железная дорога к порту, что будет способствовать беспрепятственной работе порта. "Все это гарантирует, что Анаклия займет достойное место не только в портовой инфраструктуре Грузии, но и во всем регионе", – отметила министр экономики. По словам Квривишвили, в ближайшее время начнется строительство соединяющей с портом дороги и 18-километровой железнодорожной линии. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

