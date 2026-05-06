Католикос-Патриарх всея Грузии будет избран на следующей неделе

Голосование пройдет среди трех кандидатов, которых в апреле выбрал Священный синод Грузинской православной церкви 06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T14:17+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Расширенное собрание Грузинской православной церкви, на котором должны избрать Католикоса-Патриарха всея Грузии, состоится на следующей неделе, заявил Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. "На следующей неделе нам предстоит провести расширенный церковный собор, на котором должен быть избран новый Католикос-Патриарх. Я хочу попросить наше духовенство, монашескую общину, каждого из вас, нашу дорогую паству, усилить молитвы, чтобы мы провели это великое событие достойно, мирно, с любовью, чтобы воля Божья проявилась и чтобы выбор, решение было полезным для нашей церкви и нашего народа", – заявил владыка Шио. Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

