Молодежь укрепляет дружбу между Грузией и Россией – Пипия

В Госдуме прошла встреча депутатов с грузинскими студентами из российских вузов 06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T17:54+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Именно молодежь является мостом, который укрепляет дружбу между Грузией и Россией, поэтому партия "Солидарность во имя мира" сделает все, чтобы голос студентов был услышан на самом высоком уровне, заявил лидер политической партии Мамука Пипия после встречи со студентами в Госдуме РФ. В Госдуме прошла встреча депутатов с грузинскими студентами из российских вузов. Пипия был приглашен в качестве международного секретаря партии "Солидарность во имя мира" и эксперта Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. "Такие встречи жизненно необходимы. Я вижу в этих ребятах огромный потенциал. Именно молодежь является тем самым мостом, который укрепляет дружбу между нашими народами и строит наше общее будущее. Мы как партия "Солидарность во имя мира" продолжим поддерживать студенческие инициативы и делать все, чтобы голос грузинского студенчества был услышан на самом высоком уровне", – сказал Пипия. По его словам, встреча прошла с представителями грузинских землячеств крупнейших российских вузов в рамках совместной работы Комитета и Сообщества студентов стран СНГ. "Мы провели по-настоящему открытый диалог с молодежью", – отметил он. В обсуждении приняли участие: первый зампредседателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, эксперт Комитета ГД РФ по делам СНГ и руководитель проекта София Чачия, президент Сообщества студентов стран СНГ Георгий Церетели и вице-президент Сообщества Микайла Сулейманова. Встреча со студентами из российских вузов, представляющих грузинские землячества, состоялась в рамках работы Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и Сообщества студентов стран СНГ. Тридцать самых активных студентов получили возможность задать прямые вопросы о законотворческой деятельности Госдумы РФ и перспективах работы студенческого Сообщества.

грузия, новости, снг, россия, молодежь, грузино-российские отношения