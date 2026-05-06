Опасен ли хантавирус для граждан Грузии? Ответ врача

По словам специалиста, механизм заражения не позволяет этому вирусу стать эпидемией, не говоря уже о пандемии

2026-05-06T22:23+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузия не является эндемическим центром распространения хантавируса, и нет оснований полагать, что это заболевание станет более заразным, чем сейчас, заявил медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхеидзе. О вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале мая. На его борту находятся 149 человек. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли.Хантавирус – это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями."Наша страна не является его эндемическим центром, эндемическими центрами являются Азия и Южная Америка. Нет оснований полагать, что хантавирус станет более заразным, чем сейчас. Поскольку передача человеку происходит только при тесном контакте", – сказал Чхаидзе на пресс-конференции. По его словам, механизм заражения не позволяет этому вирусу стать эпидемией, не говоря уже о пандемии."Вирус имеет две разные формы. Одна называется вирусом Старого Света, который в основном вызывает поражение почек, а затем развитие тяжелого геморрагического синдрома или заболевания с кровотечением. Существует второй тип этого вируса, так называемый вирус Нового Света, который вызывает поражение легких", – объяснил врач. По его словам, как и у умерших, так и у ныне инфицированных пациентов заболевание начиналось с гриппоподобных симптомов, но затем состояние быстро ухудшалось, развивалась дыхательная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, к этому добавлялась сердечно-сосудистая недостаточность, и летальный исход наступал с очень высокой вероятностью – 30-60%. "Показатель летальности высок. При почечной форме заболевания летальность значительно ниже. Она достигает максимума в 30%. Именно легочная форма вируса имеет самый высокий риск осложнений. Основной способ передачи этого вируса – от грызунов к человеку", – пояснил Чхаидзе. Специалист отметил, что вторая форма заболевания широко распространена в Азии. Вакцины против возбудителей ГЛПС не существует. Только соблюдая меры личной гигиены и борясь с грызунами, можно избежать заболевания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

