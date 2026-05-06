Оторван от реальности: МИД Грузии оценил отчет Европарламента

В ведомстве подчеркнули неприемлемость условий, которые создают дополнительные риски эскалации и угрожают нацбезопасности 06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T11:34+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Отчет, представленный Европарламентом, полностью оторван от реальности и тиражирует дезинформацию, говорится в заявлении МИД Грузии.Комитет Европарламента по иностранным делам 5 мая проголосовал за отчет по Грузии, подготовленный евродепутатом Расой Юкнявичене. В документе, составленном с учетом отчета Еврокомиссии за 2025 год, выражены опасения по поводу состояния демократии, верховенства закона и процесса европейской интеграции страны.По мнению МИД, использование институтов Евросоюза для целенаправленных нападок на грузинское государство, демократические институты, грузинское общество и ценности, в том числе на Грузинскую православную церковь, вызывает тревогу."Отчет представляет собой очередную попытку поляризации грузинского общества, отчуждения демократически избранной власти от народа, поощрения антидемократических процессов и радикальных настроений", – отмечается в заявлении.МИД Грузии считает неприемлемыми шантаж и угрозы в адрес грузинского общества, что, по оценке ведомства, представляет собой вмешательство во внутреннюю политику страны и вызывает справедливую обеспокоенность любого суверенного государства."Неприемлема инструментализация внешнеполитических приоритетов Грузии и геополитических вопросов, использование процесса евроинтеграции в качестве политического оружия, попытки установить в процессе вступления в Евросоюз такие предпосылки, которые напрямую связаны с национальной безопасностью страны и созданием дополнительных рисков эскалации в регионе", – говорится в заявлении.По мнению внешнеполитического ведомства Грузии, подобное несправедливое отношение со стороны Европарламента подрывает отношения между Грузией и Евросоюзом и наносит ущерб общим интересам."Грузия, как ответственный и верный партнер Евросоюза, еще раз подтверждает готовность к взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на уважении, доверии и общих ценностях, и ожидает конструктивного и справедливого подхода со стороны институтов Евросоюза", – говорится в заявлении.Что написано в документеВ проекте доклада Европарламент выражает солидарность с грузинским народом, "который продолжает борьбу за европейскую и демократическую Грузию на фоне демократического отката, усиления репрессий, агрессивной риторики, дезинформации и угроз".Также в документе говорится, что "Грузинская мечта" не только приостановила, но и фактически изменила курс Грузии на европейскую интеграцию.Подчеркивается важность персональных санкций ЕС и ряда стран против Бидзины Иванишвили, лидеров "Грузинской мечты", судей, прокуроров и других должностных лиц, которых обвиняют в демократическом откате, фальсификации выборов, нарушениях прав человека и преследовании оппозиции и активистов.Отмечается, что такие меры рассматриваются как инструмент борьбы с безнаказанностью. В документе также приветствуется расширение санкций со стороны отдельных стран ЕС.Кроме того, документ приветствует активацию "Московского механизма" ОБСЕ по инициативе 24 стран для оценки выполнения Грузией своих обязательств. Также Европарламент поддерживает предложение Еврокомиссии о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии.Наряду с этим в документе содержится предупреждение, что дальнейшее бездействие властей может привести к приостановке безвизового режима для всего населения, и ответственность за это, как отмечается, будет возложена на "Грузинскую мечту".

