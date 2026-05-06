Папуашвили: Грузия участвует в обсуждении регионального сотрудничества на саммите PAM
Глава грузинского законодательного органа примет участие в саммите в качестве президента Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического...
2026-05-06T18:38+0400
Папуашвили: Грузия участвует в обсуждении регионального сотрудничества на саммите PAM
18:38 06.05.2026 (обновлено: 18:51 06.05.2026)
Глава грузинского законодательного органа примет участие в саммите в качестве президента Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Делегация парламента Грузии выступит на встречах Парламентской ассамблеи Средиземноморья (PAM) в Черногории, посвященных региональному сотрудничеству, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам.
Папуашвили 6 мая отправился с официальным визитом в город Будва, где примет участие в первом саммите спикеров парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья (PAM).
"В своем выступлении я расскажу о важности регионального сотрудничества, опираясь на опыт черноморских стран. В этой связи у нас будет возможность поделиться своим опытом с Парламентской ассамблеей Средиземноморья и обсудить вопросы регионального сотрудничества", – сказал Папуашвили.
Глава грузинского законодательного органа участвует в саммите в качестве президента Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
Так, у председателя парламента будет возможность встретиться с председателями парламентов стран-партнеров, а также обсудить вопросы ЕС-НАТО с председателями парламентов различных стран.
"Мы поговорим о странах-кандидатах, их опыте участия в программе, о проблемах, с которыми они сталкиваются", – отметил Папуашвили.
Также председатель парламента Грузии встретится со спикерами парламентов Мальты, Черногории, Северной Македонии и других государств-членов Ассамблеи.
"В целом, я считаю, что региональные форматы сотрудничества даже полезнее, чем глобальные ассоциации, поскольку, учитывая региональную специфику, легче объяснить коллегам обстоятельства, в которых развивается страна", – сказал Папуашвили.
В состав делегации, возглавляемой спикером парламента, входит первый заместитель председателя комитета по экономической политике, руководитель постоянной делегации парламента Грузии в ПАЧЭС Ираклий Мезурнишвили.