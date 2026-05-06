Папуашвили: Грузия участвует в обсуждении регионального сотрудничества на саммите PAM

06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T18:38+0400

2026-05-06T18:38+0400

2026-05-06T18:51+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Делегация парламента Грузии выступит на встречах Парламентской ассамблеи Средиземноморья (PAM) в Черногории, посвященных региональному сотрудничеству, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам. Папуашвили 6 мая отправился с официальным визитом в город Будва, где примет участие в первом саммите спикеров парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья (PAM). Глава грузинского законодательного органа участвует в саммите в качестве президента Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Так, у председателя парламента будет возможность встретиться с председателями парламентов стран-партнеров, а также обсудить вопросы ЕС-НАТО с председателями парламентов различных стран. Также председатель парламента Грузии встретится со спикерами парламентов Мальты, Черногории, Северной Македонии и других государств-членов Ассамблеи. "В целом, я считаю, что региональные форматы сотрудничества даже полезнее, чем глобальные ассоциации, поскольку, учитывая региональную специфику, легче объяснить коллегам обстоятельства, в которых развивается страна", – сказал Папуашвили. В состав делегации, возглавляемой спикером парламента, входит первый заместитель председателя комитета по экономической политике, руководитель постоянной делегации парламента Грузии в ПАЧЭС Ираклий Мезурнишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

