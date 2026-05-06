Почему Нацбанк Грузии принял решение ужесточить политику? Ответ главы регулятора

Эффект конфликта на Ближнем Востоке уже сказался на уровне цен в стране, заявила Турнава 06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T17:58+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Ужесточение монетарной политики связано с обеспечением стабильного уровня цен, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят кредиты, в мае увеличилась с 8% до 8,25%. Это произошло впервые с весны 2024 года. По ее словам, эффект конфликта на Ближнем Востоке уже сказался на уровне цен в стране. "Если вы посмотрите на показатель инфляции в Грузии за апрель, то и здесь в значительной степени эффект исходил именно от внешних рынков и цен на нефть и нефтепродукты, что внесло очень большой вклад в инфляцию. Исходя из этого, мы также концентрируемся на том, чтобы лучше управлять инфляционными ожиданиями", – отметила Турнава. По ее словам, никто не знает, как долго продлится конфликт на Ближнем Востоке, поэтому Нацбанк принял решение подстраховаться. "Мы приняли решение, что хотя бы небольшим шагом увеличим ставку рефинансирования, ставку монетарной политики, что носит ярко выраженный превентивный характер", – пояснила она. Годовая инфляция (апрель 2026 года к апрелю 2025 года) в Грузии составила 5,9% при целевом показателе 3%. Больше всего в апреле цены выросли на транспорт (10,3%), в сферах гостиниц и ресторанов (7,5%), продовольствие и безалкогольные напитки (7,5%), на алкогольную и табачную продукцию (6,5%), на коммунальные услуги (6,5%), в области здравоохранения (4,9%), на одежду и обувь (2,9%), в сфере образования (2,4%).

