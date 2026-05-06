Президент Азербайджана посетил грузинский стенд на агровыставке в Баку
В этом году международная сельскохозяйственная выставка CASPIAN AGRO собрала участников из более 20 стран мира
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили принял президента Азербайджана в грузинском павильоне на выставке сельскохозяйственной продукции CASPIAN AGRO 2026 в Баку, говорится в сообщении грузинского ведомcтва. Сонгулашвили присутствовал на церемонии открытия международной сельскохозяйственной выставки CASPIAN AGRO 2026 и 31-й выставки пищевой промышленности в рамках официального визита в Баку. "Важно, что сегодня грузинский стенд посетил президент Азербайджана, что еще раз подчеркивает значимость участия нашей страны. Выставка отличается своей эффективностью", – сказал Сонгулашвили. По его словам, Caspian Agro – одна из крупнейших агропродовольственных выставок, и участие в ней Грузии особенно важно, поскольку способствует укреплению позиций страны в региональном контексте и дальнейшему углублению не только отношений между двумя странами, но и представлению Грузии в регионе как производителя агропродовольственной продукции. Кроме того, в предыдущие годы компании-участницы уже смогли заключить контракты, что дает грузинским компаниям возможность расширить экспорт, повысить свою узнаваемость в регионе, и в целом все это способствует укреплению экономики Грузии. Как отметил Минсельхоз, подобные международные сельскохозяйственные выставки представляют собой важную возможность для продвижения грузинской продукции, углубления торговых связей и увеличения экспорта и импорта агропродовольственной продукции между двумя странами. Такое сотрудничество способствует как расширению деловых связей, так и укреплению экономического развития в регионе. Международная сельскохозяйственная выставка CASPIAN AGRO 2026 открылась 5 мая и завершится 7 мая. В 2026 году в мероприятии принимают участие более 20 стран мира. Грузия и Азербайджан усилят сотрудничество В рамках своего официального визита в соседний Азербайджан, Сонгулашвили встретился со своим азербайджанским коллегой, министром сельского хозяйства Азербайджана Маджнуном Мамедовым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сельскохозяйственном и агропродовольственном секторах. На встрече было отмечено, что политический диалог на высоком уровне и текущие форматы работы создают прочную основу для углубления партнерства и достижения конкретных результатов.Институциональная структура, включая Меморандум о взаимопонимании, подписанный в 2022 году, и Совместную рабочую группу, созданную в 2025 году, была отмечена как эффективная платформа для укрепления отраслевой координации и практического сотрудничества. По информации Минсельхоза, в 2025 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 207,6 млн долларов, что на 19% больше, чем в 2024 году. В 2025 году доля Азербайджана в общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции составила 11%. За тот же период из Азербайджана в Грузию было импортировано сельскохозяйственной продукции на сумму 98,9 млн долларов США, что на 36% больше, чем в 2024 году. В 2025 году доля Азербайджана в общем объеме импорта сельскохозяйственной продукции составит 4%. "Грузинско-азербайджанские отношения укрепляются и основаны на дружественном, взаимовыгодном сотрудничестве. У нас есть потенциал для углубления сотрудничества в области сельского хозяйства, науки и исследований, в том числе в совместной борьбе с приграничными болезнями", – сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов. По его словам, Азербайджан и Грузия активно сотрудничают и в области виноделия. "Грузинское вино пользуется большой популярностью в мире, и Азербайджан является одним из важных рынков сбыта. Грузинские виноделы обладают богатым опытом и знаниями, что очень интересно и полезно для нас", – добавил глава Минсельхоза Азербайджана. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и Южном газовом коридоре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
16:27 06.05.2026
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAГрузинский павильон на выставке сельскохозяйственной продукции CASPIAN AGRO 2026 в Баку
Грузинский павильон на выставке сельскохозяйственной продукции CASPIAN AGRO 2026 в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 06.05.2026
