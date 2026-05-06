Программа мэрии Тбилиси помогла более ста пациентам с ревматоидным артритом – Каладзе

С помощью медикаментозной терапии можно остановить прогрессирование этого заболевания и достичь ремиссии 06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T23:24+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Более 150 граждан получили финансовую помощь от мэрии Тбилиси в приобретении дорогостоящих лекарств от ревматоидного артрита с момента запуска программы в сентябре 2025 года, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Ревматоидный артрит – хроническое прогрессирующее аутоиммунное заболевание, вызывающее воспаление суставов, их деформацию и, в конечном итоге, ограничение подвижности и функций. С помощью медикаментозной терапии можно остановить прогрессирование заболевания и достичь ремиссии. Программа предусматривает выдачу раз в три месяца ваучера на получение препарата "Актемра", по которому гражданин получает это лекарство в аптеке. Лица, зарегистрированные в "Единой базе данных социально незащищенных семей", чей рейтинг не превышает 150 тысяч, получают полное финансирование на 100% стоимости лекарств, в то время как все остальные получатели – на 80% стоимости. "Для нас социальные программы – не формальное обязательство. Это ответственность перед людьми, забота об их достоинстве и повседневной жизни", – сказал Каладзе. Возможность участия в программе мэрии Тбилиси предоставляется гражданам Грузии с диагнозом ревматоидный артрит, которые непрерывно регистрировались в муниципалитете Тбилиси в течение последних двух лет до подачи заявления и одновременно на момент включения в программу.

