В Грузии празднуют День святого Георгия – Гиоргоба

В Грузии день святого Георгия, который считается покровителем страны, отмечают дважды: 6 мая и 23 ноября, но только 23 ноября является государственным...

2026-05-06T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь 6 мая отмечает один из самых почитаемых в Грузии религиозных праздников – День святого Георгия, или Гиоргоба, как его называют в стране.Праздничные богослужения пройдут во всех действующих храмах Грузии. В Грузии День святого Георгия, который считается покровителем страны, отмечают дважды: 6 мая и 23 ноября. Но только 23 ноября является государственным праздником, поэтому объявлен выходным днем.Георгий Победоносец, всадник, поражающий змия, стал составной частью грузинского сознания и православной веры. Он запечатлен на государственном гербе страны.По преданию, праздник основала святая Нино, просветительница Грузии. Она была родственницей святого Георгия Победоносца, особо почитала его и завещала любить его стране, которую обратила в христианство.Первый храм в Грузии в честь святого Георгия построил царь Мириан в 335 году, на месте погребения святой Нино, а с IX века строительство церквей в честь Георгия стало массовым.С древних времен имя Георгий является одним из самых распространенных в Грузии. Оно являлось и династическим именем грузинских правителей. Считалось, что царь, пользующийся небесным покровительством святого Георгия, ни в чем не будет знать поражения.Святой Георгий родился в Каппадокии (область в Малой Азии) в ІІІ веке. Он был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Получив прекрасное образование, он поступил на военную службу и вскоре стал любимцем императора Диоклетиана (284-305).Узнав об эдикте (нормативном акте) императора, повелевающем разрушать церкви, сжигать священные книги и преследовать христиан, Георгий раздал нищим свое имущество, отпустил рабов на волю и объявил себя христианином.Император изощренными пытками и мучениями пытался заставить Георгия отречься от Христа и принести жертвоприношение языческим богам, но святой мужественно переносил все страдания, прославляя Господа.Когда очередные попытки заставить Георгия отречься от христианства не удались, Диоклетиан велел его колесовать. Произошло колесование святого 23 ноября по новому стилю.Выдержав все пытки, Георгий Победоносец, который так и не отрекся от христовой веры, был обезглавлен в 303 году. Мощи святого находятся в городе Лод, где был воздвигнут храм Георгия Победоносца, а глава и меч – в Риме.Материал подготовлен на основе открытых источников

