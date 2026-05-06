https://sputnik-georgia.ru/20260506/v-oppozitsii-khaos-sostoitsya-li-anonsirovannaya-masshtabnaya-aktsiya-protesta-v-tbilisi-26-maya--298461247.html

В оппозиции хаос: состоится ли анонсированная масштабная акция протеста в Тбилиси 26 мая?

В оппозиции хаос: состоится ли анонсированная масштабная акция протеста в Тбилиси 26 мая?

Sputnik Грузия

"Альянс оппозиции" в центре внимания – о возможном внутреннем расколе объединения говорят как его участники, так и противники союза 06.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-06T15:59+0400

2026-05-06T15:59+0400

2026-05-06T15:59+0400

политика

новости

грузия

тбилиси

ника гварамия

зураб джапаридзе

созар субари

"сила народа"

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293526394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9eb49b42dc771fe427a7be45be124db.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Разногласия в "Альянсе оппозиции" усиливаются спустя чуть более двух месяцев после его формирования, что в правящей партии рассматривают как признак возможного раскола. Девять оппозиционных партий в марте заявили о формировании альянса и о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая, по их планам, должна была завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. Также оппозиционеры обещали устраивать встречи с жителями столицы и регионов в рамках программы "От двери к двери". При этом один из лидеров альянса Ника Гварамия утверждает, что в объединении нет внутренних противоречий, а разногласия являются частью "тяжелых дискуссий". По его словам, критика внутри альянса не означает его распада. Он также отметил, что участников альянса объединяет позиция по выборам, результаты которых они не признали. "Мы не признали результаты выборов, не участвовали в них и не будем участвовать в выборах, которые не считаем выборами", – пояснил он. Комментируя внутриполитические разногласия, Гварамия также подчеркнул, что любые конфликты внутри объединения являются нежелательными. "Любое взаимное противостояние, даже персональное, вызывает дискомфорт", – добавил он. Отдельно оппозиционер обратился к сторонникам и участникам политического процесса. Несмотря на это, разногласия в оппозиции продолжают проявляться публично. Бывший председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили в ходе своего судебного процесса призвал оппозицию активнее информировать о планах на 26 мая. На его слова отреагировала лидер партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили, которая отметила, что не считает необходимым реагировать на подобные заявления. С критикой в адрес альянса уже не раз выступил находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. После того, как стало известно о первых планах оппозиции по поводу подготовки к акции протеста 26 мая, он обвинил соратников по борьбе с властью в бездействии. По его мнению, оппозиционные политики "ненавидят народ и не хотят выходить из зоны комфорта", что вызвало недовольство лидеров альянса, которые обвинили его в попытке диктовать условия и в неуважении другого мнения. Тем временем лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе заявил, что вокруг предстоящей акции распространяется критика, которую он назвал "повторяющейся и несостоятельной". Он раскритиковал ожидания от политиков, подчеркнув, что не считает правильным возлагать на них "особую обязанность" менять ситуацию в одиночку или "будить народ". Джапаридзе также заявил, что если активные политики перестанут участвовать в политике, ответственность за дальнейшие действия ляжет на общество в целом. Прогнозы правящей силы Оппозиция не сможет мобилизовать народ и добиться каких-либо результатов на запланированных 26 мая мероприятиях, уверен депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Тенгиз Шарманашвили. Он также назвал оппозиционное объединение нежизнеспособным. По словам Шарманашвили, внутренние разногласия в оппозиции очевидны и не требуют дополнительной оценки. В том, что "Альянс оппозиции" не имеет перспектив из-за внутренних разногласий и борьбы за лидерство, уверен вице-спикер парламента Грузии, председатель партии "Сила народа" Созар Субари. Комментируя ситуацию внутри оппозиционного объединения, он отметил, что его участники не способны к совместной работе. "Они сами друг друга не переносят. Кто-то считает себя Наполеоном или Александром Македонским и не может представить, что рядом может быть кто-то другой", – сказал он. По словам Субари, подобные политические союзы формируются под внешним влиянием. "Такие альянсы создаются потому, что их покровители дают указания из-за рубежа. Нетерпимость друг к другу и постоянное стремление к первенству перевешивают любые указания, поэтому у таких альянсов нет никаких шансов", – добавил он. "Альянс оппозиции" В состав "Альянса оппозиции" вошли "Ахали", "Гирчи", "Дроа", "Европейская Грузия" "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого и сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии. Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, тбилиси, ника гварамия, зураб джапаридзе, созар субари, "сила народа", единое национальное движение