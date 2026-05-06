Вечер большого футбола: "ПСЖ" Кварацхелия встретится с "Баварией" в полуфинале ЛЧ
Победитель сегодняшнего матча станет фаворитом финала в Будапеште 06.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-06T16:56+0400
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия этим вечером сыграет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской "Баварии" на стадионе "Альянц Арена". Начало противостояния начнется в 23:00 по тбилисскому времени. Первый матч завершился со счетом 5:4 в пользу парижан. Два мяча записал на свой счет Кварацхелия. У Кварацхелия уже 15 результативных действий в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА: 10 голов и 5 ассистов. За всю историю "Бавария" и "ПСЖ" провели 20 личных встреч. На счету мюнхенцев 12 побед, а парижане были сильнее в восьми матчах. "Рафа Надаль как-то сказал, что матчи против Федерера и Джоковича были для него лучшей мотивацией. Хотим ощутить такой же настрой. Мы очень уважаем "Баварию", и это мотивирует становиться лучше. Постараемся победить команду, которая играет бесподобно", – сказал главный тренер парижан Луис Энрике. Накануне лондонский "Арсенал" добыл путевку в финал Лиги чемпионов, обыграв мадридский "Атлетико" по сумме двух встреч со счетом 2:1. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
