Водоснабжение и климат: Грузия представила проекты на конференции в Стамбуле
Грузинская делегация представила масштабные проекты по обновлению систем водоснабжения и водоотведения, сделав акцент на внедрении цифровых технологий для... 06.05.2026
2026-05-06T12:52+0400
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Управление водными ресурсами, модернизацию инфраструктуры и адаптацию к изменению климата обсудили на 5-й Международной водной конференции в Стамбуле, в которой приняла участие делегация из Грузии, сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры. Грузинскую делегацию возглавил заместитель министра инфраструктуры Грузии Илья Бегиашвили. В рамках конференции он обратился к участникам и подчеркнул важность устойчивого управления водными ресурсами как одной из главных предпосылок социально-экономического развития страны, охраны окружающей среды и повышения качества жизни населения. По его словам, в Грузии активно развивают системы водоснабжения и водоотведения — реализуются как текущие, так и новые проекты, соответствующие европейским стандартам. Главная цель — обеспечить население качественным и бесперебойным водоснабжением. Заместитель министра также затронул проблемы, связанные с изменением климата, и отметил, что эффективное управление водными ресурсами требует скоординированного, многоотраслевого подхода. На конференции также обсуждали сокращение потерь воды, внедрение современных технологий и укрепление регионального сотрудничества в водном секторе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Грузинская делегация представила масштабные проекты по обновлению систем водоснабжения и водоотведения, сделав акцент на внедрении цифровых технологий для сокращения потерь воды
