Католикос-Патриарх всея Грузии будет избран 11 мая

Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать свое мнение по поводу кандидатов в патриархи

2026-05-07T15:36+0400

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Расширенное собрание Грузинской православной церкви, на котором должны избрать Католикоса-Патриарха всея Грузии, состоится 11 мая, сообщает пресс-служба Патриархии. В расширенное собрание входят все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии. Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать свое мнение по поводу кандидатов в патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на патриарший престол: это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

