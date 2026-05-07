Кремль: дополнительные меры безопасности Путина будут приняты из-за угроз Киева

Как и в отношении любого лидера государства, для охраны президента России принимаются необходимые меры, но на фоне угроз со стороны киевских властей они будут... 07.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-07T15:22+0400

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Надлежащее обеспечение безопасности главы государства является нормальной практикой в любом государстве мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что для охраны российского лидера Владимира Путина также принимаются все необходимые меры.Вместе с тем официальный представитель Кремля отметил, что в связи с тем, что в Киеве прозвучали угрозы сорвать парад Победы в Москве, будут усилены меры безопасности в отношении главы государства."Безусловно", – сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли приняты дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность Путина на фоне угроз Украины.Ранее пресс-офис Владимира Зеленского опубликовал видео, на котором тот, выступая на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, заявил, что над Красной площадью в день парада Победы могут пролететь беспилотники ВСУ.Минобороны России в минувший понедельник опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима ударить по Москве 9 мая. МИД России, в свою очередь, направил ноту во все аккредитованные при ведомстве зарубежные дипмиссии и представительства международных организаций из-за угроз Киева.Также российское дипведомство выступило с заявлением, что ответ Москвы, в случае реализации угроз киевского режима, будет незамедлительным и неотвратимым.

