Нападки на церковь – в "Грузинской мечте" оценили заявления владыки Зенона
Политическое руководство страны призвало духовенство к единству, расценив внутренние распри в Синоде как прямую угрозу национальной идентичности 07.05.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Негативные заявления владыки Зенона о местоблюстителе патриаршего престола Шио абсолютно необоснованны и являются очередными нападками на грузинскую церковь, заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Торнике Чеишвили.На днях владыка Зенон заявил в эфире одного из оппозиционных телеканалов, что владыка Шио как патриарх опасен для грузинской церкви. По его словам, после того как Шио был назначен местоблюстителем патриаршего престола, выяснилось, что он несправедлив и "не обладает справедливым суждением"."Когда звучат столь громкие и абсолютно необоснованные заявления, а затем мы видим, что это приобретает форму целой кампании, становится ясно, что, к сожалению, это еще одно нападение на нашу Матерь-церковь", – заявил Чеишвили.Депутат выразил надежду, что никому не удастся нанести какой-либо ущерб столь важному историческому процессу, как выборы Патриарха.Как заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани, крайне негативно, что даже в самом Синоде есть люди, способные делать подобные заявления, которые впоследствии становятся дополнительным оружием в руках партийных телеканалов или радикальных сил."Каждый из нас, особенно представители духовенства и, конечно же, агрессивные политические силы, должны уважать память нашего Патриарха, стремление к укреплению Церкви и продолжению начатого в его время восстановления", – заявила Цилосани.Выборы Католикоса-Патриарха Грузии проходят в достаточно напряженной обстановке, на фоне противостояния внутри самой церкви и попыток внешнего влияния.Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля назвал трех кандидатов на патриарший престол. Это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.Расширенное собрание Грузинской православной церкви, на котором должен быть избран Католикос-Патриарх всея Грузии, состоится на следующей неделе.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
