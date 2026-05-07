Обвиняемого в шпионаже чиновника оставили в тюрьме ждать приговора

Заседание суда проходило в закрытом режиме, на дело наложен гриф "секретно" и все участники процесса подписали подписку о неразглашении 07.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-07T22:43+0400

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение главе одному из управлений Следственной службы Минфина Грузии Георгию Удзилаури, обвиняемому в шпионаже. Заседание суда проходило в закрытом режиме, на дело наложен гриф "секретно" и все участники процесса подписали подписку о неразглашении. До начала заседания адвокат Удзилаури заявил, что тот не признает своей вины и сохраняет право на молчание. О задержании Удзилаури департамент контрразведки Службы государственной безопасности заявил 5 мая. Следствие установило, что он систематически получал и передавал информацию иностранным спецслужбам, используя как текущую должность, так и занимаемые ранее должности, а также личные связи в различных ведомствах. Информация, которую он передавал иностранной разведке, включала различные категории секретных данных, касающихся текущих политико-экономических процессов в Грузии, ситуации в правоохранительных органах и структурах безопасности, информацию об этнических и религиозных меньшинствах, а также другие данные, представляющие интерес для заказчиков передачи информации, сообщил представитель СГБ. В случае подтверждения вины Удзилаури грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

