Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260507/perspektivy-nalazhivaniya-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy-obsudili-na-konferentsii-v-tbilisi-298491616.html
Перспективы налаживания грузино-российских отношений обсудили на конференции в Тбилиси
Перспективы налаживания грузино-российских отношений обсудили на конференции в Тбилиси
Sputnik Грузия
Визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Ереван еще раз подтверждает, что обострение отношений с Россией с последующей "украинизации" Грузии вновь актуально... 07.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-07T22:11+0400
2026-05-07T22:25+0400
грузия
политика
тбилиси
россия
грузино-российские отношения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/07/298489768_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6797c9f61c737aa25ef1154a94d20785.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Перспективы восстановления добрососедских отношений Грузии с Россией обсудили на конференции в Тбилиси, сообщил лидер Социалистического движения Темур Пипия Sputnik Грузия. Конференция на тему: "Суверенитет Грузии, рецидивы национализма и перспективы восстановления стратегических отношений с РФ" состоялась в Тбилиси 7 мая. В мероприятии приняли участие эксперты, журналисты, представители общественности и политического спектра. Участники конференции заявили, что восстановление отношений с Россией входит в интересы Грузии, призвав власти страны к прямому диалогу с РФ без предварительных условий. Как отметили участники, суверенитет является основой для независимого развития страны, в случае Грузии – необходимым условием для преодоления глубочайшего кризиса, что наблюдается во всех сферах жизни страны. По мнению участников, правительство Грузии должно реализовывать собственную, независимую программу развития страны, направленную на интересы собственного населения, без учета внешних интересов, если они противоречат интересам страны. С другой стороны, суверенитет невозможно обеспечить без учета международной обстановки и глобальных сил. Кроме того, как отметили эксперты, визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Ереван еще раз подтверждает, что обострение отношений с Россией с последующей "украинизации" Грузии вновь актуально. "Исходя из вышесказанного, внешнеполитический курс, направленный на укрепление мира в регионе, и впредь должен продолжиться", – отметили участники конференции. Также был отмечен необъективный подход партии власти к конструктивным, прогрессивным общественным силам, которых в основном и представляют участники конференции. Рукотворная изоляция от общественной жизни таких сил и их маргинализация объективно усиливает прозападную либеральную оппозицию и оставляет правящую партию один на один перед лицом усиливающего кризиса. Участники конференции приняли резолюцию, предупреждающую нынешнюю власть Грузии о реальности углубления политического кризиса на фоне социальной напряженности. В резолюции указано, что одним из действенных рычагов облегчения кризиса и нейтрализации возможного прозападного реванша является безотложное восстановление нормальных отношений с Россией. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/07/298489768_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8ba0de3aff08ce2a9585eb3770c23f4e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, тбилиси, россия, грузино-российские отношения
грузия, политика, тбилиси, россия, грузино-российские отношения

Перспективы налаживания грузино-российских отношений обсудили на конференции в Тбилиси

22:11 07.05.2026 (обновлено: 22:25 07.05.2026)
© courtesy of Temur PipiaКонференция в столице Грузии на тему: "Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ"
Конференция в столице Грузии на тему: Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2026
© courtesy of Temur Pipia
Подписаться
Визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Ереван еще раз подтверждает, что обострение отношений с Россией с последующей "украинизации" Грузии вновь актуально, считают эксперты
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Перспективы восстановления добрососедских отношений Грузии с Россией обсудили на конференции в Тбилиси, сообщил лидер Социалистического движения Темур Пипия Sputnik Грузия.
Конференция на тему: "Суверенитет Грузии, рецидивы национализма и перспективы восстановления стратегических отношений с РФ" состоялась в Тбилиси 7 мая. В мероприятии приняли участие эксперты, журналисты, представители общественности и политического спектра.
Участники конференции заявили, что восстановление отношений с Россией входит в интересы Грузии, призвав власти страны к прямому диалогу с РФ без предварительных условий.
© courtesy of Temur PipiaКонференция в столице Грузии на тему: "Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ"
Конференция в столице Грузии на тему: Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2026
Конференция в столице Грузии на тему: "Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ"
© courtesy of Temur Pipia
Как отметили участники, суверенитет является основой для независимого развития страны, в случае Грузии – необходимым условием для преодоления глубочайшего кризиса, что наблюдается во всех сферах жизни страны.
По мнению участников, правительство Грузии должно реализовывать собственную, независимую программу развития страны, направленную на интересы собственного населения, без учета внешних интересов, если они противоречат интересам страны. С другой стороны, суверенитет невозможно обеспечить без учета международной обстановки и глобальных сил.
Кроме того, как отметили эксперты, визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Ереван еще раз подтверждает, что обострение отношений с Россией с последующей "украинизации" Грузии вновь актуально.
"Исходя из вышесказанного, внешнеполитический курс, направленный на укрепление мира в регионе, и впредь должен продолжиться", – отметили участники конференции.
© courtesy of Temur PipiaКонференция в столице Грузии на тему: "Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ"
Конференция в столице Грузии на тему: Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2026
Конференция в столице Грузии на тему: "Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ"
© courtesy of Temur Pipia
Также был отмечен необъективный подход партии власти к конструктивным, прогрессивным общественным силам, которых в основном и представляют участники конференции. Рукотворная изоляция от общественной жизни таких сил и их маргинализация объективно усиливает прозападную либеральную оппозицию и оставляет правящую партию один на один перед лицом усиливающего кризиса.
Участники конференции приняли резолюцию, предупреждающую нынешнюю власть Грузии о реальности углубления политического кризиса на фоне социальной напряженности.
© courtesy of Temur PipiaКонференция в столице Грузии на тему: "Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ"
Конференция в столице Грузии на тему: Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ - Sputnik Грузия, 1920, 07.05.2026
Конференция в столице Грузии на тему: "Перспективы восстановления стратегических отношений Грузии с РФ"
© courtesy of Temur Pipia
В резолюции указано, что одним из действенных рычагов облегчения кризиса и нейтрализации возможного прозападного реванша является безотложное восстановление нормальных отношений с Россией.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0