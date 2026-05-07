Перспективы налаживания грузино-российских отношений обсудили на конференции в Тбилиси

Визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Ереван еще раз подтверждает, что обострение отношений с Россией с последующей "украинизации" Грузии вновь актуально... 07.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-07T22:25+0400

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Перспективы восстановления добрососедских отношений Грузии с Россией обсудили на конференции в Тбилиси, сообщил лидер Социалистического движения Темур Пипия Sputnik Грузия. Конференция на тему: "Суверенитет Грузии, рецидивы национализма и перспективы восстановления стратегических отношений с РФ" состоялась в Тбилиси 7 мая. В мероприятии приняли участие эксперты, журналисты, представители общественности и политического спектра. Участники конференции заявили, что восстановление отношений с Россией входит в интересы Грузии, призвав власти страны к прямому диалогу с РФ без предварительных условий. Как отметили участники, суверенитет является основой для независимого развития страны, в случае Грузии – необходимым условием для преодоления глубочайшего кризиса, что наблюдается во всех сферах жизни страны. По мнению участников, правительство Грузии должно реализовывать собственную, независимую программу развития страны, направленную на интересы собственного населения, без учета внешних интересов, если они противоречат интересам страны. С другой стороны, суверенитет невозможно обеспечить без учета международной обстановки и глобальных сил. Кроме того, как отметили эксперты, визит премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Ереван еще раз подтверждает, что обострение отношений с Россией с последующей "украинизации" Грузии вновь актуально. "Исходя из вышесказанного, внешнеполитический курс, направленный на укрепление мира в регионе, и впредь должен продолжиться", – отметили участники конференции. Также был отмечен необъективный подход партии власти к конструктивным, прогрессивным общественным силам, которых в основном и представляют участники конференции. Рукотворная изоляция от общественной жизни таких сил и их маргинализация объективно усиливает прозападную либеральную оппозицию и оставляет правящую партию один на один перед лицом усиливающего кризиса. Участники конференции приняли резолюцию, предупреждающую нынешнюю власть Грузии о реальности углубления политического кризиса на фоне социальной напряженности. В резолюции указано, что одним из действенных рычагов облегчения кризиса и нейтрализации возможного прозападного реванша является безотложное восстановление нормальных отношений с Россией. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.

