Песков: объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая
Ранее в Минобороны РФ предупредили о возможном массированном ракетном ударе российских сил в ответ на попытки срыва киевским режимом празднования Дня Победы 07.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-07T12:23+0400
2026-05-07T15:47+0400
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Объявленный Россией режим прекращения огня в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос СМИ о том, когда вступит в силу ранее объявленное президентом Путиным перемирие в зоне боевых действий."Да, речь идет о 8 и 9 мая", – подтвердил Песков.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти в Киеве нервно отреагировали на инициативу РФ о перемирии в честь Дня Победы. Кроме того, Зеленским были озвучены намеки-угрозы о возможных атаках дронов по Красной площади во время парада.В конце апреля в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом лидер РФ Владимир Путин заявил об инициативе краткосрочного перемирия, приуроченного к празднованию 9 мая. 4 мая российское Минобороны сообщило, что в соответствии с решением главы государства 8-9 мая объявляется перемирие. Зеленский в свою очередь подтвердил, что Украина объявляет о режиме тишины, начиная с 6 мая.4 мая в Минобороны России предупредили о возможности нанесения ответных, массированных ракетных ударов "по центру Киева" в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в РФ. Это предупреждение было озвучено в ответ на заявление Зеленского о том, что над Красной площадью в день парада Победы могут пролететь украинские БПЛА.Позднее, 6 мая, в МИД РФ сообщили о разосланных нотах по иностранным дипмиссиям, аккредитованным в Москве, с предупреждением о том, что российские силы нанесут ответный удар, если киевский режим реализует свои планы по срыву празднования 9 мая. В нотах содержался призыв эвакуировать из Киева дипломатов и граждан своих стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
12:23 07.05.2026 (обновлено: 15:47 07.05.2026)
