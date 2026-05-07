https://sputnik-georgia.ru/20260507/peskov-obyavlennoe-rossiey-peremirie-budet-deystvovat-8-i-9-maya-298478007.html

Песков: объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая

Песков: объявленное Россией перемирие будет действовать 8 и 9 мая

Sputnik Грузия

Ранее в Минобороны РФ предупредили о возможном массированном ракетном ударе российских сил в ответ на попытки срыва киевским режимом празднования Дня Победы 07.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-07T12:23+0400

2026-05-07T12:23+0400

2026-05-07T15:47+0400

россия

в мире

киев

сша

дмитрий песков

владимир путин

мария захарова

минобороны рф

мид россии

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1b/264818364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae6d2122c381c64a34f853819c4db5bf.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Объявленный Россией режим прекращения огня в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос СМИ о том, когда вступит в силу ранее объявленное президентом Путиным перемирие в зоне боевых действий."Да, речь идет о 8 и 9 мая", – подтвердил Песков.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти в Киеве нервно отреагировали на инициативу РФ о перемирии в честь Дня Победы. Кроме того, Зеленским были озвучены намеки-угрозы о возможных атаках дронов по Красной площади во время парада.В конце апреля в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом лидер РФ Владимир Путин заявил об инициативе краткосрочного перемирия, приуроченного к празднованию 9 мая. 4 мая российское Минобороны сообщило, что в соответствии с решением главы государства 8-9 мая объявляется перемирие. Зеленский в свою очередь подтвердил, что Украина объявляет о режиме тишины, начиная с 6 мая.4 мая в Минобороны России предупредили о возможности нанесения ответных, массированных ракетных ударов "по центру Киева" в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в РФ. Это предупреждение было озвучено в ответ на заявление Зеленского о том, что над Красной площадью в день парада Победы могут пролететь украинские БПЛА.Позднее, 6 мая, в МИД РФ сообщили о разосланных нотах по иностранным дипмиссиям, аккредитованным в Москве, с предупреждением о том, что российские силы нанесут ответный удар, если киевский режим реализует свои планы по срыву празднования 9 мая. В нотах содержался призыв эвакуировать из Киева дипломатов и граждан своих стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

киев

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, киев, сша, дмитрий песков, владимир путин, мария захарова, минобороны рф, мид россии, обострение ситуации вокруг украины