https://sputnik-georgia.ru/20260507/pszh-khvichi-kvaratskheliya-vo-vtoroy-raz-sygraet-v-finale-ligi-chempionov-298473837.html

"ПСЖ" Хвичи Кварацхелия во второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов

"ПСЖ" Хвичи Кварацхелия во второй раз сыграет в финале Лиги чемпионов

Sputnik Грузия

В текущем розыгрыше на счету грузинского вингера уже 16 результативных действий 07.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-07T10:50+0400

2026-05-07T10:50+0400

2026-05-07T11:48+0400

спорт

новости

тбилиси

париж

хвича кварацхелия

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/1d/298355806_0:399:1440:1209_1920x0_80_0_0_df548ea52be2a17af5a748a024468ac3.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия вышел в финал Лиги чемпионов, обойдя по сумме двух матчей мюнхенскую "Баварию", и сыграет за трофей с лондонским "Арсеналом".Первый матч в Париже подопечные Луиса Энрике выиграли со счетом 5:4. Ответная встреча в Мюнхене получилась менее результативной – 1:1.Уже на третьей минуте Усман Дембеле открыл счет после ювелирной передачи Кварацхелия – 1:0."Бавария" владела инициативой почти весь матч, но сравнять счет смогла лишь в компенсированное время. Отличился нападающий мюнхенцев Гарри Кейн – 1:1.Кварацхелия был одним из самых активных игроков "ПСЖ" и регулярно создавал угрозу воротам соперника. На 81-й минуте грузинский вингер едва не забил после сольного прохода, однако защитники вынесли мяч на угловой.При этом Кварацхелия стал первым игроком в розыгрыше Лиги чемпионов, который отметился голевыми передачами в семи матчах плей-офф подряд."Бавария" – одна из лучших команд мира, и матч получился очень сложным, одним из самых тяжелых в сезоне. Но мы показали, что можем играть и побеждать такие клубы", – сказал Кварацхелия после встречи.В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия забил 10 голов и сделал шесть результативных передач, что стало лучшим результатом в его карьере."Характер, который мы сегодня показали, – очень хороший знак. Мы рады выйти во второй финал Лиги чемпионов подряд. Матч был невероятно напряженным и сложным. “Бавария” играла на высочайшем уровне. Наши команды похожи – обе любят высокий прессинг", – заявил главный тренер парижан Луис Энрике.Лучшим игроком матча в Мюнхене был признан защитник Виллиан Пачо.Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште, где "ПСЖ" встретится с "Арсеналом". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

париж

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, тбилиси, париж, хвича кварацхелия, грузия