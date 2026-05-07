Саммит PAM в Будве: Грузия укрепляет позиции через парламентскую дипломатию

Мальта официально поддержала заявку Грузии на получение статуса наблюдателя в PAM 07.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-07T14:55+0400

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Региональные вызовы, конфликты и перспективы расширения межпарламентского сотрудничества обсудил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с председателем Палаты представителей Мальты Анджело Фарруджой.Встреча состоялась в Будве в рамках саммита спикеров парламентов стран – членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья (PAM).Он отметил, что между парламентами Грузии и Мальты сложились "особенно теплые отношения", включая регулярные личные контакты руководителей законодательных органов.По словам Папуашвили, стороны также обсудили институциональное и структурное сотрудничество, в том числе планы Грузии получить статус наблюдателя в ассамблее."В этом направлении мы получили полную поддержку Мальты", – подчеркнул он.Папуашвили также заявил, что Мальта последовательно поддерживает Грузию и выступает за диалог и сотрудничество."В отличие от некоторых подходов, которые иногда демонстрирует Брюссель, Мальта всегда выступает за диалог и сотрудничество. В этом отношении мы получаем ее поддержку в продвижении диалога", – отметил он.Папуашвили участвует в саммите в качестве президента Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). В рамках мероприятия он проведет ряд встреч и обсудит вопросы сотрудничества с коллегами из разных стран.По словам заместителя председателя парламентского комитета по экономической политике Ираклия Мезурнишвили, в четверг состоится встреча Папуашвили с председателем парламента принимающей страны."Черногория, как и Грузия, является страной-кандидатом. Поэтому интересно обменяться опытом этого сложного процесса. Уверен, что этот формат будет полезен для защиты национальных интересов нашей страны", – заявил Мезурнишвили.Делегация Грузии во главе с Шалвой Папуашвили прибыла в Черногорию с официальным визитом 6 мая. В рамках визита запланированы выступления и двусторонние встречи, в том числе с представителями стран НАТО, Европейского союза и государств-кандидатов.

