https://sputnik-georgia.ru/20260507/vo-skolko-oboydetsya-stroitelstvo-bashni-trampa-v-tbilisi-298492043.html
Во сколько обойдется строительство "Башни Трампа" в Тбилиси
Во сколько обойдется строительство "Башни Трампа" в Тбилиси
Sputnik Грузия
Проект является частью глобального расширения семейной компании президента США Дональда Трампа 07.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-07T23:31+0400
2026-05-07T23:31+0400
2026-05-07T23:31+0400
грузия
новости
экономика
дональд трамп
trump organization
silk road group
тбилиси
сша
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251705580_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_a1c968b75b7958d3130f71ad7caf17e4.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Общий объем инвестиций в проект Trump Tower Tbilisi, которое должно стать самым высоким зданием в Грузии, составят около двух миллиардов долларов, пишет американское издание Newsweek. Newsweek опубликовало первое фото того, как будет выглядеть проект 70-этажного Trump Tower Tbilisi. Комплекс "Тбилиси Даунтаун" состоит из шести зданий, центральной частью которого является "Трамптауэр Тбилиси". Проект будет построен в центре столицы и займет площадь около 600 тысяч квадратных метров. Он объединит в себе бизнес-центр, отель, магазины и развлекательные заведения. Реализацией проекта занимается компания Gensler, одна из крупнейших архитектурных компаний мира. Как пишет издание, проект является частью глобального расширения семейной компании президента США Дональда Трампа. По данным наблюдательной организации CREW, занимающейся мониторингом рынка, компания реализует как минимум 24 проекта в разных странах мира в течение второго президентского срока Трампа. В издании пишут, что этот факт поднимает вопросы о возможном конфликте интересов, в частности, о том, могут ли коммерческие интересы влиять на торговые переговоры. Белый дом отрицает это предположение. Как заявила пресс-секретарь Анна Келли изданию Newsweek, никакого конфликта интересов нет. Представители организации Trump Organization также опровергли эти обвинения, заявив, что компания "действует полностью независимо от президентской власти и полностью соблюдает законы об этике и конфликте интересов". В 2012 году The Trump Organization объявила о намерении построить Trump Tower в Батуми – 47-этажное здание Trump Riviera совместно с Silk Road Group. Однако проект был отменен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251705580_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_5657462ef94d51fdac80e6683bb85d67.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, дональд трамп, trump organization, silk road group, тбилиси, сша
грузия, новости, экономика, дональд трамп, trump organization, silk road group, тбилиси, сша
Во сколько обойдется строительство "Башни Трампа" в Тбилиси
Проект является частью глобального расширения семейной компании президента США Дональда Трампа
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Общий объем инвестиций в проект Trump Tower Tbilisi, которое должно стать самым высоким зданием в Грузии, составят около двух миллиардов долларов, пишет американское издание Newsweek.
Newsweek опубликовало первое фото того, как будет выглядеть проект 70-этажного Trump Tower Tbilisi.
Комплекс "Тбилиси Даунтаун" состоит из шести зданий, центральной частью которого является "Трамптауэр Тбилиси". Проект будет построен в центре столицы и займет площадь около 600 тысяч квадратных метров.
Он объединит в себе бизнес-центр, отель, магазины и развлекательные заведения.
Реализацией проекта занимается компания Gensler, одна из крупнейших архитектурных компаний мира.
"Как заявляет команда застройщика, проект призван подчеркнуть превращение грузинской столицы в ключевой деловой центр и ворота для международного бизнеса в Восточной Европе и Азии, а также ее растущую популярность среди покупателей элитной недвижимости по всему миру", – пишет издание.
Как пишет издание, проект является частью глобального расширения семейной компании президента США Дональда Трампа.
По данным наблюдательной организации CREW, занимающейся мониторингом рынка, компания реализует как минимум 24 проекта в разных странах мира в течение второго президентского срока Трампа.
В издании пишут, что этот факт поднимает вопросы о возможном конфликте интересов, в частности, о том, могут ли коммерческие интересы влиять на торговые переговоры.
Белый дом отрицает это предположение. Как заявила пресс-секретарь Анна Келли изданию Newsweek, никакого конфликта интересов нет.
Представители организации Trump Organization также опровергли эти обвинения, заявив, что компания "действует полностью независимо от президентской власти и полностью соблюдает законы об этике и конфликте интересов".
В 2012 году The Trump Organization объявила о намерении построить Trump Tower в Батуми – 47-этажное здание Trump Riviera совместно с Silk Road Group. Однако проект был отменен.