Во сколько обойдется строительство "Башни Трампа" в Тбилиси

Проект является частью глобального расширения семейной компании президента США Дональда Трампа

2026-05-07T23:31+0400

ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Общий объем инвестиций в проект Trump Tower Tbilisi, которое должно стать самым высоким зданием в Грузии, составят около двух миллиардов долларов, пишет американское издание Newsweek. Newsweek опубликовало первое фото того, как будет выглядеть проект 70-этажного Trump Tower Tbilisi. Комплекс "Тбилиси Даунтаун" состоит из шести зданий, центральной частью которого является "Трамптауэр Тбилиси". Проект будет построен в центре столицы и займет площадь около 600 тысяч квадратных метров. Он объединит в себе бизнес-центр, отель, магазины и развлекательные заведения. Реализацией проекта занимается компания Gensler, одна из крупнейших архитектурных компаний мира. Как пишет издание, проект является частью глобального расширения семейной компании президента США Дональда Трампа. По данным наблюдательной организации CREW, занимающейся мониторингом рынка, компания реализует как минимум 24 проекта в разных странах мира в течение второго президентского срока Трампа. В издании пишут, что этот факт поднимает вопросы о возможном конфликте интересов, в частности, о том, могут ли коммерческие интересы влиять на торговые переговоры. Белый дом отрицает это предположение. Как заявила пресс-секретарь Анна Келли изданию Newsweek, никакого конфликта интересов нет. Представители организации Trump Organization также опровергли эти обвинения, заявив, что компания "действует полностью независимо от президентской власти и полностью соблюдает законы об этике и конфликте интересов". В 2012 году The Trump Organization объявила о намерении построить Trump Tower в Батуми – 47-этажное здание Trump Riviera совместно с Silk Road Group. Однако проект был отменен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

